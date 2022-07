Exportación de electricidad: en la región florece, pero en Paraguay se marchita

“Las exportaciones de energía eléctrica cobraron gran notoriedad en el segundo semestre del año pasado, cuando la sequía que atravesó Brasil empujó las ventas hasta niveles récord de alrededor de US$ 550 millones. En lo que va de 2022, Uruguay siguió comercializando... con US$ 125 millones, de los cuales, la amplia mayoría (US$ 119,2 millones) tuvieron como destino la vecina orilla (Argentina), publicaba esta semana El observador.

Y, tal vez el dato más relevante para nuestro país, “esas ventas se realizaron a un precio promedio de US$ 141 por megavatio hora (MWh). Recordemos que la cesión de nuestro excedente en las binacionales ronda apenas los US$ 10/MWh, sobre el costo de producción de esas hidroeléctricas.

Lea más: ANDE: exportación real de electricidad cae 9,5% entre enero y junio

En una suerte de contrapunto del lamento, señalemos que la intrascendente exportación paraguaya, a pesar de su gran excedente en las binacionales Itaipú y Yacyretá, el primer semestre de este año, en esta materia, cerró para la ANDE con un resultado negativo del 9,5% y si limitamos nuestra mirada a junio último, la caída fue más estrepitosa aún, - 46,23%, según registros del Viceministerio de Minas y Energía.

Entre enero y junio de este año, la ANDE exportó al sistema argentino 64.417 MWh, en tanto que en el mismo lapso de 2021, le suministró 71.156 MWh.

Junio, en contramano con la tendencia al alza que registran Uruguay y Brasil, la ANDE vendió apenas 7.317 MWh, contra 13.609 MWh del año pasado.