Itaú estima que BCP empezará a bajar tasas para el segundo semestre del año

Durante la presentación del informe de Perspectivas Argentina-Uruguay y Paraguay, el economista de Itaú Macro Latam Diego Ciongo destacó ayer que hay buenas proyecciones en cuanto a la inflación y que las mismas parecen alinearse al objetivo del Banco Central del Paraguay (BCP). En ese sentido, destacó que la expectativas en el horizonte ya están ancladas y que la inflación ya está convergiendo a los niveles de la meta del 4% +- 2%.

No obstante, considera que recién para el segundo semestre del presente año, el BCP podría iniciar el proceso de reducción de las tasas de interés de su política monetaria.

Al mes de febrero último la variación del Índice de Precios (IPC) fue del 6,9%

Dijo que hasta ahora ningún Banco Central de la región empezó a cortar la tasa y que ser el primero en hacerlo, hasta es arriesgado. El BCP lo hizo notar en su comunicado donde expresó que aún percibe riesgos asociados a incertidumbres externas” apuntó.

Paraguay liderará crecimiento en la región

Por otra parte, Ciongo reiteró que Paraguay tendrá el mayor crecimiento este año en la región, con un 5% de expansión por efecto de recuperación del sector agrícola. Recalcó que además de la buena producción esperada en la soja, también el buen caudal hídrico está permitiendo un repunte importante en la generación de energía eléctrica, dos importantes motores que tiene el país en la economía.

Ciongo considera que un crecimiento del 5% es muy optimista y muy valioso teniendo en cuenta el escenario regional no favorable. No obstante, el profesional destacó que el país tiene enormes potenciales y que es preciso avanzar en un plan de diversificación de sus motores de crecimiento para no depender de los achaques del clima, ya que son habituales los climáticos que ponen en riesgo a sectores dependientes.

En ese sentido, mencionó que el proyecto de Paracel (planta de celulosa) de llegar a funcionar en breve tendrá un impulso importante en la estructura de la economía, de aproximadamente 1,5 puntos sobre el PIB y podría ayudar en ese plan de diversificación.

Desafíos para mayor crecimiento

Consultado sobre las barreras para captar capital y llegar al ansiado grado de inversión, mencionó que la debilidad institucional y percepción de corrupción siguen siendo los principales frenos.

“Paraguay tiene buenos fundamentos y potencial para crecer, costos comparativos más bajos en la región, pero la debilidad institucional es la palabra que aparece como una traba para las inversiones”, afirmó.

Señaló que el país no capta inversiones más sofisticadas o las mismas agencias de crédito no se la juegan dar el grado de inversión por este tema: instituciones débiles y alta percepción de corrupción

Sobre el ambiente electoral indicó que Paraguay en su historia mantiene una línea de prudencia en el manejo macroeconómico, por lo que no considera un riesgo el cambio administrativo, independientemente de quien gane las elecciones presidenciales en abril, a diferencia de lo que ocurrió en otros países como en Argentina, detalló.