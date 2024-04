Estatales aportaron 11% menos y Yacyretá registra cero royalties

El informe de Tesorería menciona que el año pasado, de enero a marzo, percibió de las entidades públicas G. 133.456 millones (US$ 18,3 millones) y en el mismo periodo del presente ejercicio la suma fue de G. 118.336 millones (US$ 16,2 millones), lo que implica G. 15.120 millones (US$ 2 millones) menos.

La cartera explica que de los G. 118.336 millones, G. 67.300 millones (US$ 9,2 millones) corresponden a compensación de deudas entre el Ministerio de Economía y Petropar.

Los técnicos de la cartera explicaron que el referido convenio se realizó en el marco de lo que dispone la ley N° 6809/2021, que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social, para mitigar el impacto de la pendemia del covid-19.

Esta ley establecía que Petropar debía transferir al Tesoro sus recursos no comprometidos hasta US$ 50 millones y el MEF debía reembolsar los recursos de manera gradual.

La empresa estatal transfirió en ese entonces US$ 30 millones y el ministerio está compensando con los aportes intergubernamentales desde 2023, lo hace en este 2024 y terminará el proceso en 2025 (US$ 10 millones anuales).

Empresas que deben ingresar sus aportes

Los entes públicos que están obligados a transferir recursos al Tesoro son: la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

La lista también incluye a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Dirección Nacional de Aviación Civil (DINAC), Petróleos Paraguayos (Petropar) y la Industria Nacional del Cemento (INC).

Recursos ingresados en concepto de royalties

Con respecto a las entidades binacionales que deben transferir royalties al Tesoro Público, Itaipú en el primer trimestre ya abonó US$ 71,3 millones, pero en cambio Yacyreta continúa sin transferir los fondos.

El informe, en ese sentido, detalla que se registra cero transferencia en enero, febrero y marzo.

