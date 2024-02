Royalties y Fonacide: estiman que este año transferirán a comunas US$ 194 millones

A través del Decreto N° 1188, emitido por el Ejecutivo el último viernes 16 del presente mes, se establecieron las normas y los procedimientos para la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024.

El referido decreto incluye la distribución de montos globales estimativos para las municipalidades en concepto de royalties, provenientes de Itaipú y Yacyretá, por G. 988.706 millones (US$ 135,4 millones); y en concepto de Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), provenientes de Itaipú, G. 427.646 millones (US$ 58,5 millones).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó la semana pasada que en enero transfirió fondos de royalties y Fonacides a 23 de los 263 municipios existentes en el país, que cumplieron con la rendición de cuentas exigida por la ley. Al respecto, en concepto de royalties, el monto distribuido fue de G. 42.376 millones y de Fonacide G. 12.392 millones.

La cartera económica refiere que el incumplimiento de los requisitos legales obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros hasta tanto se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidas en las normativas vigentes.

Estimado en el presupuesto 2023

Los montos estimativos del año pasado fueron, en concepto de royalties G. 805.939 millones (US$ 110,4 millones), y en concepto de Fonacide G. 409.702 millones (US$ 56,1 millones), que representan total de más de G. 1,2 billones (US$ 166,5 millones).