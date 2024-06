Pérdida por retransmisión ilegal del fútbol y otros contenidos llega a US$ 100 millones al año, alerta Dinapi

En una rueda de prensa organizada por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), dieron a conocer la pérdida que genera la piratería de los contenidos audiovisuales protegidos por derecho de autor, haciendo énfasis en la retransmisión ilegal de partidos de fútbol local: US$ 100 millones.

El director de Asuntos Corporativos de Tigo, Aldo Natalizia, se refirió a la piratería de contenido como “contrabando digital”, explicando que afecta a diversas plataformas.

Dijo que la empresa que representa es internacional y que esta es una de las inversiones más importantes del país en términos de propiedad intelectual, pero que la única manera de sostenerla es que se la proteja de la piratería.

Mencionó un estudio del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (Cet.la), mediante el cual se sabe que en Paraguay 6 de cada 10 reproducciones son piratas. “En un cálculo muy fácil de hacer, tomando solamente aplicaciones OTT (aplicaciones que ofrecen contenido de video a través de internet) con motivos por app, Netflix, Disney, Amazon Prime, porque todos se piratean”, indicó.

Comentó que si uno hace un combo de estas aplicaciones y calcula por la cantidad de gente que no está pagando, de acuerdo a este estudio, fácilmente se llega a US$ 100 millones al año de pérdida para esta industria.

Ejemplificó refiriéndose a la suscripción a Amazon, que está en promedio entre US$ 6 y US$ 8, y que se pone en el combo también a Tigo Sport, que por la cantidad de gente que no paga por estos servicios pueden variar entre 250.000 y 350.000 personas.

“Lo que estamos comentando es que no es solamente un tema del fútbol, es un tema de la piratería digital en general. Tenés combo de aplicaciones, de gente que está distribuyendo todas estas aplicaciones por G. 20.000 o G. 30.000; entonces en realidad no se está pagando por todo este combo y como destrucción de valor fácilmente se llega, en general, a 100 millones de dólares”, añadió.

Demanda por contenidos

De acuerdo al estudio que citó Natalizia, la demanda por contenidos ilegales es alta en Paraguay, ya que el 58% de las visitas a contenidos audiovisuales es a sitios no oficiales.

En el encuentro destacaron que el contrato récord del fútbol paraguayo por derechos televisivos llega a US$ 97.680.000, por el periodo 2024 al 2027.

Asimismo, el director de Asuntos Corporativos de Tigo comentó las medidas implementadas por Tigo para controlar la piratería mediante la suscripción de usuarios únicos a través de la app Tigo Sports.

Denuncias penales y allanamientos

Según los datos presentados por el Ministerio Público en el marco de la situación e impacto de la piratería de contenidos en Paraguay, desde junio de 2022 hasta abril de 2024, ingresaron 22 denuncias penales y se realizaron 27 allanamientos. En todos los casos se constató la piratería de señales. Además, en 9 investigaciones se reconoció el hecho de piratería de señales y concluyeron las investigaciones con salidas alternativas. Asimismo, hay 3 personas con acusaciones en espera de juicio oral.

Indicaron que la piratería de señales de transmisión es un delito de acción penal pública, lo que permite al Estado perseguir a los responsables independientemente de la denuncia de los afectados.