Peña se reunió ayer con ejecutivos de Voith Hydro

En Mburuvicha Róga fue ayer la reunión entre el presidente de la República, Santiago Peña y el CEO EMEA de la empresa alemana Voith Hydro, Andreas Wellmann; el vicepresidente senior en Latinoamérica de dicha firma, Hans Poll y el embajador de Alemania, Holger Scherf. Por parte del gobierno participaron del encuentro, el director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, la jefa de Gabinete Civil, Lea Giménez, el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, y el presidente de la Unión de Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte.

Posterior a la reunión, ninguno de los participantes salió a hablar con la prensa apostada en el lugar.

Voith Hydro Ltda. es la firma que tiene a su cargo el suministro de las tres turbinas y generadores (AC01, AC02 y AC03), además del equipamiento periférico y sistemas electromecánicos necesarios para la generación de energía de la Central del Brazo Aña Cuá, cuyas obras están paralizadas desde principio de este año.

Para saber qué temas se abordaron en el encuentro, desde ABC Color intentamos comunicarnos con el director de la EBY, Luis Benítez, quien como siempre se llamó a silencio, sin responder mensajes ni llamadas.

Asimismo, el embajador de Alemania en Paraguay, Holger Scherf, tampoco daba entrevistas ayer, según su secretaria Claudia, quien pidió que se escriba un correo al área de prensa de la embajada y se molestó por ser contactada vía telefónica.

Antecedentes

Cabe recordar que en octubre del año pasado, un importante lote de componentes de turbinas y generadores llegó por última vez a la zona de obras del proyecto Aña Cua.

La maquinaria fue fabricada por la contratista alemana Voith Hydro Ltda., empresa adjudicada para la ejecución del suministro electromecánico de generación para la ampliación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

Dichas piezas fueron fabricadas en los talleres de Hangzhou Resource Power Ltd. y Shenke Slide Bearing, en China, según informó en su momento la binacional.

El diputado colorado Mauricio Espínola, luego de visitar el 4 de junio pasado la zona de obras de Aña Cuá, contó que el montaje de los componentes fue también suspendido hasta la reanudación de las obras paralizadas a principio de este año. Detalló que el presupuesto referencial fue de US$ 620 millones; las ofertas adjudicadas, US$ 355 millones; el monto desembolsado US$ 199 millones, y el avance del proyecto 47,1%. Agregó que el monto faltante para culminar la obra es de US$ 450 millones.

En aquella oportunidad indicó que la suspensión de los trabajos y desvinculación de los obreros fue una decisión unilateral del Consorcio Aña Cua WRT (Webuild-Rovella-Tecnoedil). Y que el 19 de enero se exigió la reanudación de obras, en tanto que la contratista solicitó a Yacyretá una mesa de negociación. Sin embargo, la respuesta de la EBY fue que no se sentará en la mesa hasta tanto se reanuden las obras. Ante la falta de respuesta de la contratista, en abril la EBY procedió a realizar los reclamos a la aseguradora Patria.

Contrato con Voith Hydro por US$ 99,6 millones

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY( firmó el contrato para el suministro de los equipos electromecánicos para la Central del Brazo Aña Cua con la empresa Voith Hydro Ltda el 22 de octubre de 2019. El monto total del contrato asciende a US$ 99.689.578, aunque en esa licitación, el costo estimado era de US$ 169 millones, por lo que la binacional resaltó en varias ocasiones que se logró una disminución del 41%.