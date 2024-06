“Chaco será el más afectado por Ley 1115 "

“La mayoría de la gente todavía no dimensiona lo que puede representar este reglamento 1115 para el perjuicio de nuestro país, y es que si esto fuera un trato entre privados, viene gente de la Unión Europea, nos pide comprar (soja, maíz, etc.), nosotros cumplimos y ya está, porque el 99 por ciento de la soja de la región Oriental se viene produciendo en zonas desmontadas mucho antes del año 2020. Pero en la zona del Chaco aún hay mucho por crecer y no podríamos hacerlo si aceptamos sus condiciones”, explicó el titular de la Fecoprod.

No se podrá hacer cambio de uso del suelo

El ingeniero Fast fue más allá y explicó: “Vamos a dar un ejemplo, y ni siquiera vamos a hablar de desmonte; con la ley que la Unión Europea quiere imponernos, por ejemplo, un productor ganadero que tiene pasturas, no va a poder hacer agricultura en ese lugar, y viceversa, o sea, si un agricultor quiere convertir en pasturas para animales ese lugar, tampoco va a poder hacerlo porque la ley no le va a permitir, y eso es la base de nuestra rotación de cultivos; tampoco se van a poder usar más zonas bajas inundables para producir arroz, entonces nosotros vamos a convertirnos en un museo, y eso es nefasto”.

Brasil tiene una figura diferente

Días pasados, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que el Mercosur está en condiciones de firmar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), y le consultamos al titular de la Fecoprod cómo ven esta situación.

“Tanto Brasil como Argentina son gigantes frente a nosotros, principalmente en lo que se refiere a capacidad de negociación, en el caso de Brasil, si firma, no tiene las consecuencias que tendrá en nuestro país, porque en Paraguay, si llegamos a firmar esto se volverá ley, en Brasil no es así, porque hay diferencia de cómo entran este tipo de tratados al sistema jurídico de dicho país”.

Se sigue trabajando

“Nosotros estamos trabajando entre cuatro gremios que son la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), para hacer un sistema de trazabilidad en el sentido de identificación de soja para vender a Europa, y lo estamos haciendo con Argentina, estamos en contacto con ellos que ya pasaron por esto, y sin problemas vamos a poder exportar a dicho país, recordemos que el 89 por ciento de la soja argentina va a China Continental y solo el 11 por ciento va a la Unión Europea, por tanto, estamos viendo alternativas”, señaló Fast.