Productores cierran ruta y piden créditos

Utilizando maquinaria agrícola, los manifestantes exigieron apoyo del Gobierno Nacional para que puedan acceder a créditos blandos y a largo plazo, dijo el dirigente y productor Ricardo Cardozo.

Pedido de productores

El pedido de los agricultores obedece a que desde hace varios años las siembras agrícolas no están dando resultados esperados y consideran que la única manera de paliar la situación es con un préstamo de 1.000 dólares (unos G. 7.500.000 al cambio actual del dólar al guaraní) para cada agricultor, y que se pueda financiar a través del Banco Nacional de Fomento y otros entes crediticios.

Años de pérdidas

Los agricultores se concentraron sobre la ruta Py08 en la zona conocida como Toro Piru, frente a las instalaciones de Industria de Alcoholes SA (Inpasa). La movilización comenzó cerca del mediodía con cierre de media calzada de la vía, y desde esta tarde la medida de fuerza se está endureciendo con bloqueo total en forma escalonada. “Nosotros venimos arrastrando varios años malos en nuestros cultivos agrícolas de soja, maíz, sésamo, chía, etc., nadie se salva y no es nuestra culpa que el clima no nos ayude, necesitamos seguir produciendo porque es lo que sabemos hacer”, señaló Cardozo.

Manifestación por tiempo indefinido

Tobías Neuman, uno de los voceros de la organización, anunció que si no hay una respuesta de las autoridades del Gobierno Nacional, la movilización seguirá por tiempo indefinido y hasta que haya un compromiso formal de las instituciones correspondientes. Ayer por la tarde levantaron el cierre, y volverán esta mañana desde las 8:00, pero según dijeron, con más fuerza. “Nosotros no queremos nada gratis, queremos préstamos y vamos a pagar, pero necesitamos respuestas”, señaló.

“Ayer el Inbio y la UGP presentaron un informe en donde se demuestra que la zona que menor producción agrícola tuvo este año fue el norte, prácticamente ya llevamos tres años que no estamos produciendo bien a causa del clima, necesitamos que nos escuchen”, finalizó el productor.