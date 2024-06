IPS: jubilados y asegurados se manifiestan frente a la caja central

Asegurados, jubilados y también pacientes oncológicos se manifestaron frente a la caja central de IPS, antes de una reunión con el presidente, Jorge Magno Brítez Acosta, quien prometió una mesa de trabajo ante las múltiples necesidades que atraviesan asegurados y jubilados de la previsional, sobre todo en la provisión de medicamentos.

“Por parte de los jubilados, hemos conformado una coalición de asociaciones, y otras quieren ir por su lado y se respeta. La coalición, que comprende a más de veinte asociaciones, de Asunción e interior, sus referentes están acá. Creemos que el consejo no agota las soluciones que debe plantear, creemos que las soluciones van a venir del diálogo, del presidente con los que sienten los problemas en las calles, realmente”, dijo Pedro Halley, presidente de la unión de jubilados.

Sobre lo que hace a los jubilados, dijo que quieren asegurar el aguinaldo y un ajuste digno para fin de año, no solo basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino que en una fórmula de ajuste que realmente permita revalorizar el haber jubilatorio de mucha gente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nos preocupa también el proyecto de ley que se va a presentar. Apoyamos varios de sus artículos, lo que hacen al fortalecimiento financiero del seguro de salud, pero nos oponemos a la apertura del seguro de salud a los no asegurados. Creemos que el artículo que regula el paso de 36 meses a 120 meses debe ser bien estudiado para que no perjudique a ni un solo trabajador y por sobre todo tiene que hablarse de un mecanismo de aplicación gradual, inteligente, que no afecte a nadie”, aseguró.

Lea más: Por 15 años empresario descontó a empleado, pero no pagó aporte a IPS

IPS: piden procesar penalmente a empresarios corruptos

Eduardo Aguayo, de la Asociación de Asegurados de IPS, afirmó que están acercando los problemas más sentidos por los asegurados, tanto activos como jubilados.

“Lo que hace a los problemas más inmediatos y urgentes que tienen que ver con la situación de absoluta precariedad del sistema de salud, nosotros creemos que hoy se tienen que comenzar a tomar medidas urgentes que reviertan esta dinámica cada vez más peligrosa que está llevando a un sistema de colapso en los hechos del sistema de salud”, cuestionó.

Agregó sobre los temas estructurales que los mismos deben conocerse, así también la previsional debe publicar la denominación de las empresas que adeudan a la institución, como también el nombre de los empresarios que conforman esas empresas.

“Aquellos que están descontando y no girando el dinero a la previsional tienen que ser procesados penalmente, porque existe una ley especial que castiga este tipo de ilícito. Creemos que no solamente los empresarios que formaron parte de los distintos hechos de corrupción tienen que estar en la cárcel, sino que tienen que estar embargados sus bienes y tienen que ser devueltos”, sentenció.