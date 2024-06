Asegurados de IPS piden nulidad de convenio con Ministerio de Salud para atención a no asegurados

Las asociaciones de asegurados y jubilados de IPS presentaron un recurso de nulidad contra el convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la previsional, en el que los servicios de salud de la previsional podrán ser utilizados por no asegurados.

“Cuando lees un convenio interinstitucional en el que el seguro de salud de IPS se abre a todo tipo de atención, infraestructura hospitalaria, servicios médicos, laboratorios a toda la población no asegurada, eso nos parece muy peligroso”, dijo Pedro Halley, representante de los jubilados.

Explicó que con la capacidad de respuesta que hoy tiene el IPS para sus asegurados ya está al tope y que por vía de un convenio administrativo, se abra una serie de prestaciones a la población no asegurada, sería un salto al vacío.

“Hay disposiciones legales previstas en la Carta Orgánica del IPS como el artículo 17, inciso l, que permite la atención a no asegurados en casos puntuales de urgencia. Se le estabiliza y se le devuelve a su casa o al servicio del Ministerio de Salud, pero cuando vos violás ese concepto y pasás, no hablás de urgencias, sino de Servicios Generales, implica internación sine die, implica medicamentos, implica todo y eso no puede hacerlo por convenio, eso tenés que modificar la Carta Orgánica si es necesario”, cuestionó.

Convenio MSP e IPS: Estado no es un buen pagador

Halley criticó que pese al mecanismo de compensación de gastos que se plantea en el convenio, el Ministerio no es buen pagador, incluso el Estado no es buen pagador, entonces sería una cuestión muy vidriosa.

“Esos costos, que se establezcan esos aranceles, quién los determinan ¿los determina el Ministerio, lo establece el IPS?, entonces creemos que en este momento tan delicado que tenemos una atención médica insuficiente, llamémoslo así, para los asegurados, no es el momento de abrir el seguro médico”, indicó.

Agregó que cree es el momento de fortalecer las atenciones al interior del IPS, pero no abrir el seguro médico a la población no asegurada.

Convenio entre IPS y Salud: usarían fondos de salud

Sobre qué recursos se utilizarían del IPS para cubrir los gastos a los no asegurados, dijo que se utilizarían los mismos recursos que aportan los asegurados, del fondo de salud, sería destinado a la cobertura médica de personas no aseguradas y eso sería un contrasentido.

“Si yo soy un no asegurado y por vía de este convenio ya puedo entrar al IPS a recibir todo tipo de atenciones, ¿para qué me he de formalizar entonces? Yo igual ya voy a tener derecho a todo por vía de un convenio administrativo”, precisó.

Dijo que por eso la ley de IPS es sabia cuando dice solamente en casos de urgencias se te puede atender y cobrarte, aunque destacó que nunca se cobró, ni siquiera en los casos de urgencias masivas, como el Ycuá Bolaños, por lo que con el convenio se está abriendo una compuerta jurídica por vía de una norma administrativa que es peligrosa.

“La crisis financiera del seguro de salud, del fondo de enfermedad, maternidad está instalada hace rato por vía de la insuficiencia de los recursos y por vía de deficiencia de gestión. Eso se agravaría notablemente si un sistema que está luego en crisis financiera, no hay plata suficiente para el seguro de salud y está en crisis por problemas de calidad de gestión, calidad del gasto, vos abrís eso a mucha más gente”, aseveró.

Convenio entre IPS y Salud: solo faltan firmas

Halley contó que el convenio está aprobado por Resolución del Consejo, dicha resolución tiene un convenio proforma que aún no se firmó con el Ministerio de Salud, por parte de la ministra María Teresa Barán, por lo que debe hacerse todo el protocolo de firma y a partir de ahí entrar en vigencia.

“Nosotros somos conscientes de que hay alianzas estratégicas que pueden ejecutarse, mismo la compra conjunta de medicamentos podría analizarse muy bien para abaratar costos, pero de ahí a que el seguro de salud en términos de atención médica se abra a la población, eso nos parece abusivo”, criticó.

Contó que presentaron un recurso de reconsideración conforme a la Ley de Administración de Procedimientos Administrativos, esperando el plazo correspondiente para la respuesta administrativa del instituto y si no se diere una solución, pedirán una revocación en nulidad del convenio, y pasarán a analizar las instancias judiciales, entre ellas un amparo.

“Un asegurado del IPS, que es un ciudadano paraguayo que paga impuestos, claro que tiene que ser atendido en el Ministerio de Salud, porque está financiando por impuestos la salud pública, pero un ciudadano que no está asegurado, no puede ser atendido en el IPS porque el IPS es un sistema cerrado de sus aportantes. La ministra tiene una interpretación equivocada muy amplia, entre comillas, de los servicios que prestan del IPS, el IPS no es el Estado ni es un brazo armado del Ministerio de Salud, es de sus aportantes”, finalizó.