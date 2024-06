Pese a fuerte inyección del BCP, cotización del dólar sigue en alza

La tendencia de la divisa estadounidense frente al guaraní permanece al alza, esto pese al esfuerzo del Banco Central del Paraguay (BCP) en inyectar dólares, con lo que intenta frenar una mayor escalada de la divisa.

De acuerdo con los datos oficiales, solo en lo que va de este mes, el BCP ya inyectó US$ 78 millones en el circuito financiero, cifra con la cual acumula en el año, un total de US$ 678 millones en inyecciones al sistema.

Cabe señalar que debido a estas fuertes inyecciones del BCP, las Reservas Monetarias Internacionales (RIN) se han reducido de US$ 10.109 millones que tenía a fin de mayo, a US$ 10.077 millones al 21 de junio último. No obstante, desde la banca central aseguran igualmente que hay suficientes reservas monetarias para hacer frente en caso de necesidad del mercado.

¿Cómo cerró el dólar ayer?

La cotización del dólar se mantiene con una tendencia al alza frente a la moneda local y en el cierre de las operaciones de este martes se cotizó a G. 7.542 en el cambio interbancario, y acumula una apreciación de 3,8% en comparación al cierre de diciembre de 2023, cuando cerró en G. 7.263 por dólar. Es decir, ayer cerró G. 280 más por cada dólar.

En lo que respecta al cambio efectivo, este se redujo levemente ayer frente al guaraní, en comparación al cierre de la jornada anterior y cerró en G. 7.460, según el promedio de las casas de cambio.

Agentes del sector explican que la tendencia del dólar es a nivel global y dependen de factores externos ajenos a la situación del mercado interno.

Las proyecciones de cierre de la cotización de la divisa estadounidense por parte de Agentes Económicos privados locales e internacionales oscilan entre G. 7.600 y G. 7.700 para fines del 2024.

¿Qué factores inciden en la suba del dólar?

De acuerdo con lo que estaba previsto para este año, el sector sojero dejará de percibir una importante cantidad de divisas (cerca de US$ 1.000 millones) por esta campaña, debido a los precios más bajos cotizados por el producto, lo que viene generando internamente una presión adicional al tipo de cambio dólar que, de por sí, mantiene una tendencia al alza por el contexto externo.

Sin embargo, se espera que esta presión interna pueda ir disminuyendo en las próximas semanas ya que van a ir saliendo más partidas de soja a ser exportadas y con mejor precio, lo que ayudaría a disminuir esta presión sobre el tipo de cambio, ante la expectativa de una mayor oferta de dólares en el mercado.

Por otro lado, también impactan desde el contexto externo, las decisiones de política monetaria de los Estados Unidos de la Reserva Federal Norteamericana (Fed) respecto al ajuste de sus tasas.

¿Cómo impacta la suba del dólar?

La apreciación del dólar frente a la moneda local impacta principalmente en la cotización de los bienes y productos importados que al cambio local tienen un mayor valor y hay un riesgo en que esto finalmente impacto en una mayor presión inflacionaria estos productos.

Se estima que aproximadamente el 30% de los productos de la canasta son importados, por lo que se estima que tendría un impacto en estos rubros.

Por el lado del sector importador, esto constituye una preocupación, debido a que están en temporada de mayor demanda de dólares para liquidación de las importaciones para la temporada. No obstante, tampoco se ha avanzado mucho en los mecanismos de cobertura cambiaria que existen en el sistema.