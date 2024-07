Una delegación del BID observó trabajos en la central hidroeléctrica Acaray

Durante el recorrido que realizó la delegación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pudieron comprobar los avances de la ANDE en las actividades concernientes al Programa de Modernización, Repotenciación y Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Acaray.

En la estatal destacaron la implementación del sistema de auscultación de la presa Acaray para monitorear sus condiciones de seguridad. También verificaron ese avance de acuerdo con el cronograma, que cuenta con el apoyo de la consultora internacional AFRY y Asociados (AFRY Switzerland ltd- Latinoconsult S.A.), con sede en Suiza. De las reuniones participaron consultores del BID, ANDE y AFRY.

“Es importante recordar la importancia del programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica de Acaray, que es extender su vida útil por otros 50 años, generando energía limpia, estable y renovable, considerando aspectos ambientales, beneficios sociales y la posible comercialización de energía paraguaya en el mercado libre de Brasil”, resaltaron.

La inversión total para el proyecto será de US$ 150 millones, de los cuales US$ 125 millones serán financiados por el BID, en tanto que US$ 25 millones será la contrapartida de la ANDE.