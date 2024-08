Vender electricidad al Brasil o a criptominería: hay diferencias, dice ANDE

El costo que representa llevar la energía de las hidroeléctricas por todo el sistema eléctrico hasta donde están las criptomineras es uno, y otro al salir de la Central Hidroeléctrica Acaray, ya que se entrega en la Subestación Margen Derecha de Itaipú y se va al Brasil, proceso en el cual no usa casi nada del sistema eléctrico de la empresa estatal de electricidad. Así lo explicó el director de planificación y estudios de la ANDE, Ing. Francisco Escudero.

“Entonces ¿cómo le vas a aplicar a la venta de energía al Brasil los gastos de transmisión, pérdidas, administración, operación y mantenimiento, comercialización, servicios de deuda, inversiones? No tiene sentido”, calificó.

Agregó que es diferente el costo cuando se usa la energía en el país al que aplica cuando se exporta. “Tenemos que pagar la energía y el sistema que nos trae la energía a nuestras casas. Esta energía no (la que se quiere colocar para la venta al vecino país), sale de la central Acaray, da la vuelta y se va al Brasil”, explicó.

Sobre cuestionamiento de criptominas legales a la ANDE

La consulta al Ing. Escudero fue motivada por el cuestionamiento que hacen los empresarios dedicados a la criptominería. Ellos argumentan que la ANDE vendería la energía al Brasil a un precio menor al que actualmente la institución les cobra a ellos.

Al respecto, el director de planificación manifestó que este es un punto de vista que no es del todo cierto. “Son cosas diferentes”, argumentó. Explicó que de 40 a 44 dólares es la tarifa que la ANDE le está aplicando a los criptoactivos en muy alta tensión, de 220 mil voltios, para cubrir todos los costos como compra de energía a US$ 19,28 de Itaipú, más todos los demás gastos de explotación de la ANDE.

Sin embargo, cuando se habla de lo que Paraguay recibe por ceder la energía de Itaipú al Brasil, esto no le incluye a la empresa estatal. “La ANDE no recibe un centavo de eso, todo va al gobierno paraguayo en concepto de compensación por cesión de energía, que son US$ 12,5 hoy en día y esto está subiendo porque tiene un factor de ajuste año a año”, indicó.