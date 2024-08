Embajada de Estados Unidos lanzará feria de empleos AmCham Job Fair

La embajada de los Estados Unidos comunicó que el miércoles 21 de agosto se lanzará la primera feria de empleos que conectará a empresas con talentos notables. Se trata de un trabajo en conjunto con la Cámara de Comercio Paraguayo Americana y la Fundación AmCham.

De acuerdo al reporte de la embajada, la AmCham Job Fair se presenta como un punto de encuentro estratégico que conectará a prestigiosas empresas y talentos emergentes, provenientes de universidades en Estados Unidos y de los programas educativos ofrecidos por la Embajada de los Estados Unidos en colaboración con instituciones aliadas.

Menciona además que estos entes abarcan tanto asociaciones de ex becarios y graduados de programas en los EE.UU. como organizaciones que trabajan para facilitar los lazos entre Paraguay y los EE.UU. entre las que se encuentran: Fundación AMCHAM, Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), Comité Paraguay Kansas, Asociación Paraguaya de Profesionales Graduados en los EE.UU. (APPG), State Alumni Paraguay (SAP) Asociación Fulbright Paraguay, Youth Council, EducationUSA y Programa Nacional de Becas “Carlos Antonio López” (BECAL).

Objetivos de la feria

El objetivo principal de la AmCham Job Fair es facilitar el vínculo entre profesionales de niveles junior, semisenior y senior, con compañías líderes en sus respectivos sectores. Este evento busca acercar a los postulantes oportunidades laborales únicas y al mismo tiempo, crear un entorno ideal para que las empresas puedan identificar y captar talentos extraordinarios.

“Esta feria nace de nuestro compromiso de fortalecer los lazos entre Paraguay y Estados Unidos. Queremos ser un puente que favorezca el crecimiento de nuestras empresas aliadas y sabemos que acceder a recursos humanos altamente calificados es fundamental para impulsar este crecimiento. Con la AmCham Job Fair también buscamos brindar oportunidades laborales de calidad, explicó Peter Hansen, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana.

Estefania Elicetche, presidente de la Fundación AmCham, expresó que se enfocan en la educación para impulsar el desarrollo con igualdad de oportunidades.

“Será una ocasión única, con el valor añadido de la presencialidad, donde los candidatos podrán entregar sus currículums directamente en los stands de las distintas compañías participantes, postular a diferentes vacantes y conversar con potenciales empleadores”, agregó Ulisses Cabral, country manager de Manpower Group Paraguay que apoya este proceso.

“La AmCham Job Fair quiere robustecer los vínculos entre ambos países, con la aplicación local de los conocimientos para beneficiar la economía de Paraguay”, sostuvo Leanne Cannon, vocera de la Embajada de los EE.UU.

Si participaste de estos programas, estás entre los convocados

Serán convocados una diversidad de candidatos que hayan participado de programas como: Access Scholarhip Program, Youth Ambassadors, Programa de Becas Hayes, Global Ugrad Program, Opportunity Funds, Competitive College Club, Young Leaders of the Americas, Study of the U.S. Institute (SUSI) para mujeres de pueblos originarios y afroparaguayas, Academy of Women Entrepreneurs- AWE, Global Online Courses for English Teachers (Open), Fulbright y Fulbright-BECAL, entre otros.

Las empresas interesadas en participar pueden registrarse ingresando al siguiente enlace: https://forms.gle/fhnu5VEeHSpd7cY86. El registro para profesionales interesados en participar de la feria, será anunciado próximamente.

El lanzamiento se llevará a cabo a las 11:00 en el salón presidente Hayes de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana en la calle Mayor Bullo esq. 25 de mayo. La feria de empleos AmCham Job Fair tiene previsto realizarse el sábado, 12 de octubre de 2024, de 9:00 a 18:00, en un lugar a confirmar, indicó el reporte.