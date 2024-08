Con sistema de fe de vida presencial en IPS “continuaremos pagando a muertos”, afirma Halley

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) decidió la reactivación de una resolución del 2018 en la que se obliga a los jubilados a acudir de manera presencial hasta alguna dependencia de la previsional para gestionar su fe de vida. Esta determinación es criticada por un gremio de jubilados.

Desde la presidencia de la Unión de Jubilados, Pedro Halley, que es la voz de los afectados, sostuvo que lo importante es que estén cobrando las personas correctas. La metodología a utilizar es el problema, consideró en contacto con ABC Color. Expresó que esta modalidad es un retroceso.

“Generalmente la familia acompaña a un adulto mayor con su cédula cuya foto se parece a la de un jubilado, que en realidad ya falleció, y en contubernio con los funcionarios se logra un certificado de sobrevivencia, de alguien que en realidad ya no está vivo y así un tercero cobra”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Si se sigue de esta manera se continuará pagando a muertos por mucho tiempo”, afirmó Halley.

Lea más: IPS: Dinero no alcanza para pagar deudas por mala gestión y por alta demanda

La metodología que recomienda Halley

Desde el grupo, siempre creyeron que la mejor forma de controlar, es revisando los datos del registro de óbitos (muertes) del Ministerio de Salud Pública. “Si cruzas mes a mes tu lista de jubilados con la que aparecen los fallecidos, va a saltar en el sistema con número de cédula si un jubilado sigue vivo o no”. Es la forma más moderna y también se van informatizando los registros”, resaltó.

No comprende por qué no se aplica. Recordó que con la Ing. Cecilia Rodríguez -que estuvo en la gerencia de Prestaciones Económicas-, se inició un proceso de la forma que él sugiere. No sabe si la administración de Vanessa Cubas (actual gerente) sigue con lo mismo.

Supone que las autoridades vigentes no están queriendo aplicar este cruce debido a inconvenientes de conexión entre el sistema de beneficio a largo plazo de la previsional y el sistema informático del Ministerio de Salud. “Que tenga su costo y se hace con algún especialista en informática”, puntualizó.

El sistema manual se presta a errores

Criticó que existan casos en que el proceso se haga de manera manual, porque es posible que se cometan errores o se produzcan las “artimañas de los muchachos”, recalcó.

En Puerto Casado, Chaco, hay jubilados que están haciendo su fe de vida de forma manual con un formulario ante un funcionario designado de la oficina de Aporte Obrero Patronal del IPS de la zona. “Eso es algo totalmente fuera de tiempo y anticuado”, manifestó.