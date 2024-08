Oportunidades laborales: Estos son los tips para postularse a las vacancias

La viceministra de Empleo y Seguridad Social, Verónica López, participó esta mañana de la Expo Empleo Abasto Norte-Limpio que se desarrolló este viernes de 8:00 a 12:00 en el Salón Multiuso del Bloque Shopping. La feria se organizó en forma conjunta entre el centro comercial y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

La viceministra comentó que en este caso se ofrecieron más de 200 vacancias laborales, en diversos rubros, tanto para el mercado citado como otras empresas de la zona. Los interesados en postularse cargaron sus currículos en la plataforma digital #EmpleaPY del MTESS.

Comentó que en general, los interesados en encontrar trabajo deben cargar sus hojas de vida en dicha plataforma. La misma “se cruza” con las bases de datos de otras instituciones; por ejemplo, si es bachiller, aparecerá lo certificado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) o si tuvo un empleo formal, figurará en el Instituto de Previsión Social (IPS). De esta manera, las reclutadoras también tienen la seguridad de que la información proveída por los aspirantes es fidedigna.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Centenares de vacancias laborales ofrecerán en Expo Empleo del Abasto Norte

Esta información no debe faltar en el CV

En cuanto a cuestiones de experiencia y otras informaciones de relevancia, son cargadas por los aspirantes. Recalcó que estos ítems son de suma relevancia que sean completados, pues cuando los reclutadores buscan un perfil específico, aplican filtros para que le aparezca a la vista aquellas personas que tienen el perfil y experiencia requerida.

“Una de las dificultades que estamos teniendo con la plataforma es que los jóvenes no completan con todos sus datos en el currículum que está en la plataforma #EmpleaPY”, comentó. Entonces, siguió, la gente dice que no le llamaron pero no necesariamente es porque no tenga el perfil o no haya disponibilidad laboral, sino porque no se completaron correctamente todos los datos.

Insistió que el dato sobre la experiencia del interesado es sumamente importante.

Lea más: ¿Buscas trabajo?: Expo Empleo en el Abasto Norte de Limpio este viernes

“Ahí uno tiene que cargar de manera personal cuál es su experiencia laboral. A veces los jóvenes se postulan sin completar todos sus datos, y, por supuesto, que una persona que viene con más riqueza de experiencia tiene mayores chances de que sea comunicado, que se le llame y se le entreviste”, dijo.

¿Qué más se puede agregar a la hoja de vida?

Según contó la viceministra del MTESS, es importante describir aspectos de trabajo realizado, no solo colocar el cargo que se tuvo. “Nosotros le sugerimos a los jóvenes, cuando entren a la plataforma, completen con todos sus datos, que entren a todas las pestañas que están en el currículum, no solamente la experiencia laboral sino que la riqueza de lo que ha demostrado en el trabajo anterior, por ejemplo, si lideró un grupo de trabajo, si tuvo tareas de responsabilidad u otros tipo de labores ya la hizo con anterioridad”, puntualizó.

Variedad de edades en la Expo Empleo de Abasto Norte

La viceministra López destacó la alta concurrencia en la Expo Empleo Abasto Norte-Limpio, muchos jóvenes y también adultos jóvenes.

“(La participación de adultos) es importante porque para ciertos rubros y tipo de trabajo, las empresas requieren experiencia o una tranquilidad en el trabajo, y la responsabilidad propia de una persona que ya es un poco mayor siempre es más requerida. Los cargos como “supervisor” son para personas que necesitan mayor tipo de experiencia”, mencionó.

Lea más: Destacan Expo Empleo Abasto Norte: ofrecen más de 200 puestos laborales

Por otra parte, indicó que los datos finales del censo han demostrado que en el país hay todavía una población muy joven de manera permanente, aunque esto irá cambiando y hay que estar preparados para ese momento. “También estamos perdiendo nuestro bono demográfico de a poco, por lo cual tenemos que ir pensando también en las oportunidades para las personas que tienen una edad un poco más avanzada”, observó.