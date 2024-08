Precios de importados se incrementan por suba del dólar ya impacta en canasta

La cotización de la divisa estadounidense sigue en alza frente al guaraní y en el cierre de las operaciones del viernes último, alcanzó un nuevo pico al cerrar en G. 7.610 para el cambio interbancario (mayorista) y en G. 7.590 en el cambio efectivo o minorista. Agentes del sector coinciden en que la tendencia al alza persistirá y que podría llegar incluso hasta G. 7.700 para fin de año.

Al respecto, el titular del Centro de Importadores del Paraguay (CIP) Ivan Dumot indicó que los productos importados de la canasta ya vienen sufriendo el efecto de la apreciación del dólar. Detalló que los bienes importados se encarecieron entre 5% y 10% en la primera parte del año, cuando el dólar ya empezaba a subir en una temporada no habitual. El empresario detalló que esto se dio debido al menor ingreso de divisas por las exportaciones que se dio en dicho periodo.

Partiendo de este comportamiento alcista que se observó en el primer semestre, y si se mantiene la tendencia en este segundo semestre, el valor de los bienes y productos importados se podría incrementar aún más.

Hay proyecciones que indican que el dólar podría cerrar el año en alrededor de G. 7.700 y de confirmarse si tendría un efecto importante nuevamente en los precios de los importados, añadió.

“Esto necesariamente va tener un impacto en el consumo de los productos importados y en la canasta familiar. No hay que olvidar que uno de los ratios más importantes es el combustible, y si esto afecta al precio de los combustibles definitivamente va tener impacto en todo el espectro de productos y en la inflación”, afirmó.

En lo que va del año, la divisa estadounidense se ha apreciado alrededor de 4,7% frente a la moneda local, alrededor de G. 347 por cada dólar. El valor del dólar alcanzado al cierre de la última semana tanto en el cambio efectivo como en el interbancario, es considerado un pico histórico para nuestro mercado.

Por su parte, el Banco Central inyectó alrededor de US$ 60 millones al circuito financiero en este mes, completando en lo que va del año, alrededor de US$ 930 millones, con lo que busca cortar los picos en la cotización, aunque no puede ir contra la tendencia alcista de la divisa que es a nivel global