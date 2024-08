Dólar cierra semana con nuevo pico en cotización

La cotización de la divisa estadounidense sigue en alza frente al guaraní y en el cierre de las operaciones de este viernes, alcanzó un nuevo pico al cerrar en G. 7.610 para el cambio interbancario (mayorista) según se puede observar en el portal del Banco Central del Paraguay (BCP). En lo que respecta al cambio efectivo o minorista, este también cerró en alza en G. 7.590, de acuerdo con el promedio de las casas de cambio del microcentro.

Agentes del sector coinciden en que la tendencia al alza persistirá y que podría llegar incluso hasta G. 7.700 para fin de año, un valor histórico para nuestro mercado. No obstante, en lo que va del año, la divisa estadounidense se ha apreciado alrededor de 4,7% frente a la moneda local, alrededor de G. 347 por cada dólar.

El valor alcanzado en la fecha, tanto en el cambio efectivo como en el interbancario, es considerado un pico histórico para nuestro mercado. El pico en el 2023 se dio en octubre, cuando el tipo de cambio llegó a G. 7.500. Según registros históricos, en el 2003, la divisa llegó a valores cercanos a G. 7.300.

Por su parte, el Banco Central inyectó alrededor de US$ 60 millones al circuito financiero en este mes, completando en lo que va del año, alrededor de US$ 930 millones, con lo que busca cortar los picos en la cotización, aunque no puede ir contra la tendencia alcista de la divisa que es a nivel global, coinciden agentes del sector

¿Cómo impacta la suba del dólar?

La apreciación de la divisa impacta en la cotización de los bienes importados de la canasta, que componen alrededor del 30% del Índice de Precios del Consumidor (IPC). Como primer impacto se pudo notar recientemente un incremento en los precios de combustibles, y en algunos artículos de electrónica, y demás.

La apreciación del dólar también afecta los endeudamientos que se hicieron con esa moneda.