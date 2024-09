ANDE abrió sobres: sepa cuánto ofertaron los brasileños por nuestra energía

De las siete comercializadoras brasileñas, Infinity Comercializadora de Energía Ltda. fue la que presentó el precio más alto por la energía de Acaray: US$ 21,03 por MWh por un periodo de seis años. En tanto que la más baja fue de US$ 7,73 MWh, ofertada por Engelhart CTP (Brasil) SA – BTG Pactual Commodities S.A., por tres años. Actualmente el costo de generación de la hidroeléctrica nacional es de US$ 9,02 MWh, confirmó el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa.

La segunda mejor propuesta fue la que formuló Matrix Comercializadora de Energía Eléctrica S.A., que ofertó US$ 12,00 MWh, pero solo por tres años, mínimo un año. En tercer lugar quedó Ámbar Comercializadora de Energía Eléctrica, con US$ 10,33 MWh por seis años. Enel Trading Brasil S.A, que ofertó US$ 10,11 MWh, por dos años (del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026), la cuarta mejor propuesta.

Por debajo del costo de producción de la Central Acaray, que es de US$ 9,02 MWh, ofertaron Kroma Comercializadora de Energía (US$ 8,68 MWh, por seis años); Vitol Power Brasil Ltda. (US$ 8,66 MWh, por seis años) y como se resaltaba más arriba, Engelhart CTP (Brasil) SA – BTG Pactual Commodities S.A. (US$ 7,73 MWh), la cotización más baja.

Al finalizar la lectura de las ofertas, el representante de Kroma, Sergio Raymundo Bayas Queiroz, a viva voz primero, luego en el acta, hizo observaciones sobre dos de las propuestas: la de Ámbar Comercializadora de Energía Eléctrica y la de Infinity Comercializadora de Energía Ltda.

Sobre la primera, de Ámbar, dijo que no debe ser considerada porque es la oferta de una empresa, propiedad del grupo J&F de Brasil. “Ustedes seguro conocen a la empresa como JBS (la mayor industria de procesamiento de la carne en el mundo), que es una empresa muy grande, pero tiene muchos escándalos de corrupción”, manifestó.

Añadió que esta empresa del grupo J&F, en mayo de este año, fue condenada a pagar 170 millones de reales de multa, por ofrecer propina a un fiscal de la ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del Brasil). “Es una información que la ANDE, antes de adjudicar, tiene que verificar, porque no es una empresa que en nuestra concepción debe ser contratada por ANDE”, agregó.

Por otra parte, Bayas con relación a la oferente Infinity, dijo que cuando hay una distancia muy grande respecto al resto de las ofertas, ya que incluso fue más que el doble que varias, “puede no ser cumplido y puede traer muy prejuicios después para la ANDE”.

“Cuando tenga una oferta es muy distinta de las otras o para abajo o por encima, tiene que ser muy estudiada para saber si no va a traer problemas a la ANDE”, subrayó.

El representante de Kroma indicó que los precios actualmente en el mercado libre de Brasil están muy bajos, por lo que considera prácticamente imposible de cumplir los US$ 21,03 MWh ofertados en la mejor propuesta. “En Brasil está como 60 y pico de reales, que sería como 10 dólares, pero hay un costo después, desde la margen de Itaipú para llegar a Brasil. La empresa tendrá que pagar un costo ahí, por eso que al principio no podría pasar de 10 dólares, porque es un riesgo muy grande no lograr obtener esto”, detalló.

Además, resaltó que ese costo desde Itaipú (que se utilizará como nodo de frontera o de interconexión) hasta el Brasil no se sabe todavía, explicó.