Planta de celulosa ayudará al país a crecer casi 4 por ciento

Durante el programa ABC Rural Radio que se emite los domingos por la mañana en la 730 AM, la presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Ing. For. Cristina Goralewski, habló de varios temas, pero uno de los principales tuvo que ver con el crecimiento que está teniendo el sector.

“Nuestro producto estrella hoy en día es el carbón vegetal. Prácticamente el 80 por ciento de lo que ingresa al país por exportación es por carbón, y que son de extracciones de maderas del Chaco en zonas donde aun se puede utilizar. Hoy día ya se obtiene mucho carbón de cultivos de eucalipto también. Estimamos que unos US$ 50 millones de dólares ingresaron a Paraguay por exportación de productos forestales”.

Paraguay crecerá 4%

En lo referente al impacto que generaría la fábrica de celulosa de Paracel (US$ 4.000 millones en inversión) que se está instalando en el departamento de Concepción, dijo: “La instalación de esta industria no solo va a generar un impacto económico para el sector forestal de nuestro país, sino a nivel general. De hecho, en conversación con el economista Manuel Ferreira (este afirmó que) el día en que Paracel comience a funcionar como fábrica, la economía de Paraguay crecerá un 4 por ciento (entre US$ 1.600 y 2.000 millones). Son las estimaciones, en el sector forestal es sabido que si uno quiere generar volumen, debe contar con una planta de celulosa, y es que detrás de esta industria vendrán otras industrias más pequeñas que sí o sí se van a instalar en Paraguay, porque le darán valor agregado a la madera de calidad, y es lo que pasó en Uruguay”.

Aumento de hectáreas y mano de obra

“Actualmente la reforestación con especies exóticas, principalmente de eucaliptos, está alcanzando un nivel de 35.000 a 40.000 hectáreas al año, se estima que para que la planta de Paracel funcione se necesita llegar a las 200.000 hectáreas más de las 204.000 que tenemos actualmente a nivel país. Todo esto ya esta generando mano de obra en el campo. En el año 2022 el censo destacaba que unas 10.000 personas estaban involucradas en el sector forestal en forma directa e indirecta. Hoy día no puedo asegurar cuánto pero no estaría lejos de haberse triplicado, con el ritmo de crecimiento que está teniendo el sector forestal”, confirmó la profesional.

Política Forestal Nacional

Aprovechando la presencia de la titular del Infona en el programa ABC Rural, le consultamos sobre la presentación del Plan Nacional Forestal. “Hemos iniciado oficialmente el proceso participativo para la construcción de la Política Forestal Nacional denominada “Paraguay Forestal: Desarrollo para un futuro más sostenible”. La iniciativa convoca a distintos actores de los sectores público, privado y sociedad civil para debatir, analizar y aportar a una política pública que fomente el desarrollo sostenible del sector forestal, que se perfila como el gran motor de la economía paraguaya”, explicó Goralewski.

Para saber acerca del proyecto

“Para lograr avanzar con la Política Forestal Nacional, será fundamental que todos los sectores involucrados dentro de la cadena de valor de la producción forestal se involucren, tanto con recomendaciones, críticas, sugerencias, ideas, y todo lo que pueda ayudar. Y para eso se creó la plataforma de participación ciudadana, una herramienta innovadora diseñada para que el usuario pueda tener a su alcance información clave sobre este proceso”, dijo la presidenta del Infona.

A esta plataforma es posible acceder a través de la página web del Infona y/o ingresando al siguiente enlace: https://infona.gov.py/politica-forestal-nacional/.