INC y su historia repetida: debe 2 millones de bolsas a sus clientes, por pésimo estado de sus molinos

La Industria Nacional del Cemento (INC), presidida por Gerardo Guerrero Agusti, ya está debiendo 2.000.000 de bolsas de cemento a sus clientes, quienes pagan por adelantado para poder acceder al producto, según denunciaron hoy los obreros de la planta de Villeta. Lamentaron que, en este momento, la fábrica no está entregando la cantidad necesaria del producto por la escasa producción.

Esto se debe a los serios problemas que tienen los dos molinos (N°1 y N°2) de cemento de la cementera pública, ya que ninguno produce en simultáneo, principalmente por averías que tienen. Responsabilizaron de la situación al gerente industrial Diego Quintana, que desde la administración del expresidente Ernesto Benítez continúa en esa dependencia.

Lea más: Molino viejo de la INC está parado: gastarán casi G. 8.000 millones para repararlo

En el caso del molino N° 1, que es la máquina más vieja pero la que más produce, Guerrero adjudicó la reparación de sus placas a la empresa Distripen, representada por Haydee Maria Bordon Rodas, que fue beneficiada con este trabajo por G. 8.485 millones, según la resolución N° 402, del lunes 9 de setiembre último. Esta “eterna” proveedora ganó la licitación sin competencia, ya que fue la única oferente de la licitación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El molino de Engineering que no funciona

Según nuestras fuentes, sin molino N° 1 la producción es prácticamente nula, porque el molino N° 2, que es el más “nuevo” y que la empresa Engineering (de Juan Andrés Campos Cervera) entregó a la estatal, por US$ 12 millones -como parte de la inversión de los US$ 80 millones de los bonos soberanos en la estatal-, siempre tiene fallas.

“La producción es muy baja. Desde la semana pasada se estaba despachando a partir del mediodía, justamente aguardando la acumulación de cemento. Hay pendientes 2 millones de bolsas aproximadamente que se deben entregar y que debemos a nuestros clientes. No deberíamos deber esa cantidad de cemento a nuestros clientes, que es equivalente a dos meses de producción si se entrega de 50.000 bolsas por día ”, expresó uno de nuestros informantes.

Lea más: Video: Así está el molino viejo de INC, cuya reparación adjudicó a su eterna proveedora, sin competencia

INC afirma que vende más cemento

Rocío Segovia, gerente de la Unidad de Contrataciones de la cementera pública, justificó la falta de entrega de esas 2.000.000 de bolsas con el aumento de los requerimientos y enfatizó que este sistema de ventas anticipadas permite a la estatal financiar la industria. Resaltó que los clientes “optan por comprar más ahora” y que “esto también nos permite financiar nuestra actividad industrial”.

Segovia negó que exista crisis en la entrega, pese a que según los obreros, lo máximo que llegó a adeudar la estatal a sus clientes fue 1.000.000 de bolsas, cuando no tenía coque suficiente para producir clínker en Vallemí (materia prima del cemento).

“El sistema comercial prevé ventas anticipadas y el despacho se da de conformidad a un plan de entrega de producto. No hay crisis en materia de disponibilidad de material y entrega. Mantenemos un despacho regular y las ventas son un reflejo de que existe confianza del cliente”, enfatizó.

Respecto a la situación de los molinos, mencionó: “Ambos molinos están disponibles y en función a un programa de producción. En la medida que resulte necesario, se aprovecha para hacer mantenimiento de uno cuando el otro está produciendo”.

Lea más: INC está por contratar “consultor vip” con gran protagonismo en fallida inversión de bonos

Entrega poco cemento pese a millonaria inversión

Lo cierto es que la INC está entregando entre 40.000 a 50.000 bolsas de cemento por día, cuando debía estar despachando 90.000 bolsas, si no hubiese fracasado la inversión de US$ 80 millones de los bonos soberanos, tanto en la fábrica de Villeta como en Vallemí.

Recordemos que la Contraloría General de la República (CGR) había corroborado en dos exámenes, uno de 2019 y otro de 2022, que la inversión de los bonos en la INC fracasó, porque habían prometido que aumentarían la capacidad de producción de clínker y de cemento, pero el resultado fue todo lo contrario.

Tras la primera auditoría del 2019 del ente contralor, la Fiscalía inició una investigación sobre el caso, que no avanza hasta ahora. El fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, estaba a cargo de las pesquisas desde diciembre del 2019, pero sin resultados hasta la fecha, a casi 5 años del inicio de las pesquisas.