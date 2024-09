Producción de arroz en Paraguay: estos son los ingresos que genera al país y a las familias

Durante los primeros ocho meses de 2024, las exportaciones de arroz en sus diferentes presentaciones alcanzaron 599.200 toneladas, lo que representa una caída del 13,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se exportaron 692.200 toneladas. A pesar de esta disminución en volumen, el valor de las exportaciones mostró un notable aumento del 13,9%, al generar ingresos por US$ 336,8 millones, frente a los US$ 295,7 millones obtenidos en igual lapso de 2023.

Este comportamiento se debe, principalmente, al incremento de los precios internacionales del arroz. En el período de enero a agosto de 2023, el precio promedio ponderado fue de US$ 427,3 por tonelada, mientras que en el mismo lapso de 2024 se elevó a US$ 562,2 por tonelada, lo que muestra un incremento de US$ 134,9 por tonelada. El aumento en las cotizaciones generó ingresos adicionales de US$ 79,7 millones, en comparación con lo que se habría recaudado si los precios de 2023 se hubieran mantenido constantes en 2024.

Las cuatro categorías del rubro arroz

Al desagregar las exportaciones de arroz, se identifican cuatro categorías: arroz con cáscara (también conocido como paddy); arroz descascarillado (integral); arroz blanco o semiblanqueado; y arroz partido. La diferencia entre estas categorías se debe al grado de industrialización del producto.

En particular, las exportaciones de arroz blanco o semi blanqueado, al octavo mes de 2024, totalizaron 287.900 toneladas, una reducción del 11,2% en comparación al mismo lapso de 2023. No obstante, los ingresos aumentaron en 19,1%, para alcanzar US$ 190,5 millones. Debido al incremento en los precios internacionales de este producto respecto al año anterior, en el país ingresaron US$ 48,5 millones más.

A su vez, las exportaciones de arroz descascarillado registraron una disminución de 35.600 toneladas con relación al año anterior. Sin embargo, los ingresos aumentaron en US$ 13,5 millones. Cabe mencionar que, el país percibió US$ 27,5 millones adicionales en comparación con lo que habría recibido de mantenerse los precios de 2023.

En cuanto al arroz partido, las exportaciones en volumen cayeron en 29,5%, mientras que en valor la disminución fue menos pronunciada, con una reducción del 20,7%. Por su parte, las exportaciones de arroz con cáscara registraron una leve retracción del 1,1% en volumen, aunque en términos monetarios mostraron un incremento del 13,0%.

En conjunto, el aumento de los precios internacionales de ambos productos permitió que al país ingresaran US$ 3,7 millones adicionales.

Por último, se estima que la producción de arroz en la campaña 2023/2024 fue de 940.000 toneladas, cifra 20,9% inferior a la evidenciada en la zafra anterior. Esta reducción se debe, en gran parte, a las inundaciones de noviembre de 2023, que afectaron las principales zonas productoras.

Si a este volumen de producción se le restan las exportaciones acumuladas hasta agosto (que equivalen a aproximadamente 811.700 toneladas en base cáscara) y el consumo interno, se prevé un remanente muy limitado para exportar en lo que queda del año 2024.

Factores que explican la variación de precios

Un factor que podría haber contribuido al aumento de los precios internacionales del arroz es la prohibición que India impuso en julio de 2023, respecto a sus exportaciones de arroz blanco no Basmati, con el propósito de garantizar el abastecimiento interno y controlar los precios locales. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), India es el mayor exportador mundial de arroz, por lo que esta medida afectó significativamente la oferta global.

Además, es fundamental considerar el comportamiento de Brasil en el análisis del arroz, dada su posición como principal productor de la región. Conforme con la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab, por sus siglas en portugués), la producción de arroz para la campaña 2023/2024 fue la segunda más baja en cinco años. En tanto que, las importaciones de arroz del país carioca, en el lapso de enero a agosto de 2024, incrementaron un 11,2% en comparación al mismo periodo del año anterior. Los principales proveedores de arroz para Brasil son Paraguay y Uruguay, y juntos representaron más de las tres cuartas partes de las importaciones de este producto.

Por tanto, es relevante resaltar que la producción de arroz durante la campaña 2023/2024 en Uruguay presentó una caída del 14,3% respecto a la zafra anterior, de acuerdo con datos de la Asociación de Cultivadores de Arroz de Uruguay.

Es importante recordar que, Brasil y Uruguay, al igual que Paraguay, enfrentaron condiciones climáticas adversas, especialmente inundaciones, durante dicha campaña. Esto limitó la oferta disponible en el mercado regional, lo que pudo haber presionado los precios al alza.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.