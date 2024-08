Arroceras desmienten daño ambiental

Mario Bergallo, propietario de la empresa arrocera La Eladia Núcleo 2, salió al paso de las denuncias hechas por Hugo Espíndola, quien había manifestado que la firma realiza excavaciones con extensas canalizaciones para extraer agua del río Paraguay para regar sus cultivo de arroz. Incluso aseguró que canalizaciones atraviesan su inmueble.

El empresario negó que su empresa esté realizando canalizaciones para extraer agua del río Paraguay. “En primer lugar, Hugo Espíndola no tiene ninguna propiedad en la zona. Nosotros compramos esa propiedad. Tenemos contrato, tenemos todo, le dimos 90 días de plazo para salir y él señor Hugo no quiere hacerlo”, señaló Bergallo.

Además, aclaró que su empresa, La Eladia, no tiene ninguna canalización ni ningún sistema de bombeo en el río Paraguay. “Esa canalización no es nuestra, es de Villa Oliva Rice. Yo no tengo nada que ver ahí”, indicó.

El empresario añadió que están trabajando con todos los permisos correspondientes otorgados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y que no ocasionan ningún daño al medio ambiente. Mencionó que están sembrando 5.000 hectáreas de arroz en el lugar e indicó que, mediante un contrato con Villa Oliva Rice, cuentan con el servicio de agua para regar el sembradío de arroz.

El gerente comercial de Villa Oliva Rice, Raúl Enciso, también rechazó que la empresa esté realizando excavaciones para extraer agua del río Paraguay.

“Nosotros estamos operando en Villa Oliva y Zanjita desde el año 2015, y no estamos haciendo una nueva canalización. No tenemos nuevas tomas de agua. Estamos utilizando la misma infraestructura que teníamos en 2015″, explicó Enciso.

El gerente recordó que en 2015 empezaron mecanizando 5.000 hectáreas y señaló que ahora están sembrando 11.400 hectáreas. También mencionó que la planta industrial se encuentra en el km 77,5 de la ruta PY19.

“Hoy existen cerca de 40.000 hectáreas adicionales que se dedican a la producción de arroz en la zona. El cultivo se extiende desde la frontera con Villeta hasta Villa Franca”, indicó.

Raúl Enciso dijo que la figura legal que utilizan para compartir el agua con la empresa La Eladia es un “Contrato de uso parcial del canal/acueducto”.

“Todo nuestro trabajo está dentro del marco normativo legal de las leyes del Paraguay. Estamos generando empleos, producción y alimentos en esta zona”, subrayó.

Cría de peces en tajamares

Raúl Enciso también mencionó que cuentan con tajamares internos donde crían variedades de peces. “Criamos tilapia y pacú en tajamares internos y estos tajamares funcionan como un fusible para cualquier situación de manejo indebido que se pueda dar dentro de la parcela”, explicó.

Agregó que el agua de estos tajamares recorren las parcelas de arroz y cualquier situación que pueda ocurrir dentro de las parcelas afectaría inmediatamente estos tajamares.

“Por eso tenemos muchísimo cuidado en todo lo que implica la utilización del suelo y de productos certificados y dosificados. Nosotros cuidamos más que nadie el suelo porque nos permite seguir produciendo”, concluyó.

La proyección del cultivo de arroz en la zona de Ñeembucú es de 80.000 hectáreas. Según los productores de arroz, dependen del clima para que este año puedan obtener un promedio de 11.000 a 13.000 kilos por hectárea.