Pescadores de Ayolas, también perjudicados

La crisis hídrica afecta al sector pesquero comercial, a semanas de la veda 2024-2025, que en principio se pondría en marcha en aguas compartidas con Argentina el 4 de noviembre y finalizará el 20 de diciembre del año en curso.

El presidente de la Federación de Organizaciones de Pescadores Profesionales del Sur, Máximo Espíndola, indicó que la situación de los pescadores es bastante difícil. Eso es porque la escasez de agua en el río casi no les permite trabajar ni prepararse para la veda.

“En lo que va del año, la pesca ha sido negativa. Por el momento no se observa que la situación pueda mejorar en los próximos meses. Cuando el agua está muy baja, los cardúmenes no llegan hasta esta zona. Al no haber pescado, muchas familias no cuentan con recursos económicos para solventar sus necesidades diarias”, expresó.

Agregó que aguarda que la EBY confirme la entrega de kits de productos alimenticios de 50 kilos y de un subsidio de G. 1.000.000 para cada pescador que tenga la licencia al día y se encuentre registrado en la oficina de pesca del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) sede Ayolas. Actualmente hay 1.474 pescadores.