Empresarios latinoamericanos ven con buenos ojos invertir en Paraguay y esto es lo que destacan

La XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) se desarrolla hasta hoy en Asunción, con una nutrida delegación de líderes empresarios que proviene de diferentes puntos del continente y una cargada agenda de actividades. El encuentro principal, que incluyó varios paneles de debate, se desarrolló ayer en el Sheraton Asunción Hotel y la agenda CEAL continua mañana, miércoles, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).

En el marco de este encuentro, los referentes empresariales de los diferentes países evaluaron los desafíos y oportunidades que se presentan para invertir en Paraguay, luego de compartir con el presidente de la República, Santiago Peña, e integrantes de su gabinete. Asimismo, también expusieron especialistas en economía y negocios.

En un panel debate, moderado por Alberto Acosta Garbarino, presidente de Banco Familiar, se realizó un repaso de la primera jornada, con la participación de Orlando Dovat, de CEAL- Uruguay; María Gloria Alarcón, CEAL- Ecuador, y Cristóbal Rodas, CEAL- Bolivia.

¿Dónde estará centrada la necesidad de alimentos?

Dovat resaltó que las ponencias permitieron dibujar “el mundo en su conjunto”, la importancia de los mercados asiáticos y dónde va a estar la necesidad de alimentos y de materias primas, un tema de gran relevancia, ya que Latinoamérica es proveedor de alimentos y energía para el mundo.

“Creo que todo eso nos va llevando a que siempre América Latina ha sido el continente postergado y siempre somos los ‘subdesarrollados’, dejando de lado el continente africano, estamos viendo cuáles son los dinamizadores del mercado”, dijo.

Agregó que Paraguay se ubica en un lugar céntrico de América Latina, así como Bolivia, lo que significa que debe enfrentar las distancias. “Uno cuando viene de un país costero cree que tiene una ventaja sobre los países mediterráneos (...). El tema de infraestructura es lo que nos distancia más, somos quizás el continente menos integrado del mundo”, resaltó.

Contó que él proviene de Uruguay y que no hay cómo llegar a Ecuador o Venezuela si no es vía aérea o vía marítima. Además, juega en contra que las compañías que prestan esos servicios son mundiales y no propios. “Existe una falta de consciencia de desarrollar las propias soluciones”, subrayó.

Paraguay de oportunidades, pero con sus debilidades

No obstante, puso en destaque las oportunidades de nuestro país, que se deben acompañar de mejoras en áreas específicas. “Paraguay tiene una posibilidad de desarrollo regional e internacional, y además tiene posibilidad de desarrollo ‘intra’. Tiene una población en crecimiento y es una población joven, tiene un centro de demanda propio, y está desarrollando sus riquezas, que serán los alimentos, la celulosa y otros, que llevan a la creación de valor y que llevará a que el mundo los aprecie y los compre”, añadió.

En ese sentido, para el citado desarrollo interno y con apoyo internacional, es necesario acompañar fortalecer la educación y el desarrollo institucional y de la justicia.

“Para un inversor es muy importante llegar y saber que los contratos van a ser cumplidos, cosa que no se ha hablado en esta reunión, hay una justicia a quien reclamar, hay alguien que va a dictaminar. Fórmulas con las cuales el empresario toma decisiones para invertir”, puntualizó.

Un panorama “desafiante”

Por su parte, Alarcón destacó la participación de Peña y todos los integrantes de su gabinete, comitiva que estuvo en el evento prácticamente toda la mañana. Este hecho lo calificó como “un mensaje claro y contundente” de la apertura e interés de las autoridades por atenderlos y disipar sus inquietudes.

En tanto que Rodas mencionó la necesidad de que la región se integre en aspectos logísticos. “Los kilómetros que se tienen que recorrer tienen un costo elevado”, mencionó.

Finalmente, Santiago Llano, presidente de CEAL Paraguay, evaluó como positiva la retroalimentación recibida por parte de sus pares de los otros países y la demostración de que existe interés en invertir en el país. Mencionó que hay varios proyectos y que se plantea un panorama desafiante.

Recordó que se trata de XXXV Asamblea Plenaria de CEAL, que congrega a más de 350 empresarios de toda la región, 18 capítulos de toda América Latina y el evento cuenta con la participación de 150 empresarios de Latinoamérica. “Estamos muy contentos y muy agradecidos con el gobierno de Paraguay, pues participó el presidente Peña con la mayoría de los integrantes de sus ministros, quienes hablaron de las oportunidades que ofrece Paraguay para la inversión y el desarrollo”, dijo.

Agregó que no solamente se conversaron temas de desarrollo económico, sino que también de enfoque social.

CEAL irá a Argentina

La Asamblea de CEAL continúa mañana, miércoles, en Buenos Aires, Argentina, a partir de las 8:00, en el hotel Four Seasons, de acuerdo con la agenda prevista por la organización. Al igual que en Asunción, se desarrollará un diálogo entre actores privados y del sector público, incluyendo al presidente del vecino país, Javier Miley.