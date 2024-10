Casi 45% de CDA en dólares de entes públicos están en Basa y ueno bank

Las compañías bancarias Basa y ueno bank lideran el ranking de captación de Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) en dólares de las instituciones públicas, incluyendo el Instituto de Previsión Social (IPS).

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el saldo financiero de las entidades del Estado, el banco Basa posee CDA por US$ 63.900.000, que representan el 31% del total.

Por su parte, ueno bank tiene CDA de instituciones públicas en su poder por US$ 28.300.000, el 13%.

Con estos números expuestos por el MEF se observa que entre Basa y Ueno concentran casi el 45% del total, lo que les permitiría contar con mayor liquidez gracias al fondeo de las instituciones del Estado. Ambos bancos son cercanos al presidente de la República, Santiago Peña.

En tercer y cuarto lugares se encuentran Continental y Familiar, con US$ 16.581.750 y 16.400.000, respectivamente.

El informe muestra que las entidades depositantes en el sistema financiero son: entidades públicas de seguridad social, empresas públicas, entes autónomos y autárquicos, entre otros.

En lo que tiene que ver con los CDA en guaraníes, Continental es el primero con G. 2.325.000 millones, el 22,8% del total; Sudameris con G. 2.274.200 millones, que abarca 22,3%, y el Banco Nacional de Fomento (BNF) con G. 1.484.500 millones, 14,5%.

Diez bancos tienen más de US$ 2.259 millones

El informe que muestra el saldo financiero de las instituciones públicas supera los US$ 2.526 millones (más de G. 19,7 billones). De esa cifra, US$ 2.259 millones (G. 17,6 billones) se concentran en 10 entidades financieras.

El BNF abarca la mayor cantidad de dinero público, con US$ 569 millones, unos G. 4,2 billones. Al BNF le sigue Banco Continental con saldo de US$ 451 millones, alrededor de G. 3,5 billones. En tercer lugar está Sudameris Bank, con US$ 330 millones.

En el cuarto lugar de bancos con fondos públicos se halla el banco Basa, con US$ 229 millones. Esta entidad financiera –en la cual el presidente Santiago Peña ocupó el cargo de director– lidera a setiembre de este año los saldos en dólares con 86 millones.

En moneda nacional

Con relación a guaraníes, Basa tiene G. 1,1 billones. Llamativamente, un comparativo con setiembre del año pasado muestra que este banco –Basa– tenía solo saldos en dólares y no poseía depósitos en moneda nacional.

El quinto lugar ocupa el banco GNB con saldos de US$ 222 millones, alrededor de G. 1,7 billones.

En el sexto lugar se ubica ueno, con un total de US$ 185 millones, de los cuales en guaraníes corresponden US$ 145 millones, más de G. 1,1 billones, y en la moneda norteamericana US$ 40 millones, de los cuales en CDA son 28 millones de dólares.