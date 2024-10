“Falta transparentar los procesos en la cadena de la carne”

“Aca hay una realidad para el productor ganadero y porque no cierran sus números, y tiene que ver con el aumento de los costos de producción en ganadería, lo cual es normal, y con el bajo precio que está recibiendo por parte de la industria por kilo de animal entregado. Paraguay está entre los 10 mayores exportadores de carne del mundo, pero para acceder a mercados que paguen mejor, o incluso, en los mismos mercados en donde ya estamos se debe invertir en tecnologías de promoción”, empezó explicando el titular del CEA.

Baja inversión en promoción

“Paraguay no solo ha dejado de crecer en hato ganadero, sino que en los últimos años hemos bajado, y estamos convencidos de que la única forma de sacar esto adelante es trabajando juntos. Necesitamos alguien que maneje esto, evidentemente el marketing de nuestra carne no está enfocado como algo principal, nuestro país necesita de una institución que reúna a productores, industria y Estado”, explicó.

“El Instituto Nacional de la Carne (INAC) de Uruguay invierte al año entre US$ 8 y US$ 9 millones para posicionar su producto a nivel mundial. En Paraguay no se supera el millón de dólares en promoción”, explico Heisecke.

Frigoríficos no convencen

A la consulta de por qué dicen que el ganadero no cubre sus costos, señaló: “Hoy el mercado está en US$ 3,30 el kilo en pizarra, sin embargo, el estudio que hicimos con la ARP, el CEA y la APPEC muestra que el productor debe cobrar por encima de los US$ 3,50 para poder cubrir sus costos. Hace un tiempo venimos escuchando que gente de la Cámara Paraguaya de la Carne y de las industrias dicen que es imposible pagar más de US$ 3,20 porque Brasil está pagando entre US$ 2,90 y US$ 3,00. Sin embargo, hoy Brasil está pagando US$ 3,70 y, además, se encargan del flete, mientras que el precio en Paraguay no sube; es decir que hay un juego mediático y no cierra la película”.

“No queremos intervención ni regulación de precios, solo que el mismo se forme de acuerdo a las reglas del libre mercado. También se precisa transparencia en la faena, como existe en todos los otros países”, añadió.

Congreso del CEA

“Los días 4 y 5 de noviembre organizamos el 32º Congreso Internacional CEA sobre Invernada a Pasto y Confinamiento, a llevarse a cabo en el Centro de Convenciones de la Conmebol. Ya tenemos 400 inscriptos y esperamos que la gente se siga anotando, pues tendremos disertantes de primer nivel. Un día antes (domingo 3) tendremos nuestra salida de campo precongreso en el confinamiento de la ganadera Los Lazos, ubicada en Benjamín Aceval, como un adelanto de la actividad”, finalizó Heisecke.