Sin infraestructura no habrá inversión extranjera ni de industria local, alertan

El desarrollo de infraestructura es fundamental para aprovechar el reciente grado de inversión otorgado a Paraguay por una calificadora internacional, remarcó el ingeniero Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), que organiza el Foro Latinoamericano de Infraestructura 2024. El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Se celebrará el martes 12 de noviembre, en el Puerto de Asunción, de 08:00 a 18:00.

Sarubbi señaló que el país necesita construir carreteras, puentes, redes de transporte, sistemas de alcantarillado, infraestructura energética y servicios públicos que permitan atraer capital privado y estimular la industria local, impulsando así el crecimiento económico.

Subrayó que la participación e inversión del sector privado será vital para reducir la brecha en infraestructura, que actualmente se estima en US$ 30.000 millones. “Si invirtiéramos 1.000 millones de dólares anuales, que actualmente ni siquiera llegamos a ese monto, nos tomaría treinta años alcanzar las infraestructuras que ya necesitamos hoy, sin contar las nuevas demandas que surgirán en el futuro”, advirtió.

Inversión debería ser de 4% del PIB

Paraguay enfrenta una deuda pendiente en infraestructura y debería destinar entre el 3,5 % y el 4 % de su PIB anual en obras civiles, es decir, aproximadamente US$ 1.500 millones al año, para alcanzar los estándares requeridos en sectores clave como el transporte, la vialidad y la energía, explicó Sarubbi. Añadió que el sector privado puede desempeñar un papel crucial mediante mecanismos como las concesiones y las alianzas público-privadas (APP), modelos que han demostrado su eficacia en países de la región, como Chile.

“En estas herramientas, la iniciativa de generar un proyecto nuevo no tiene que venir desde el Estado, sino que son las empresas privadas las que identifican posibles proyectos de infraestructura y presentan la iniciativa. Y el Estado, con una cartera de proyectos de mano, debe evaluar cuáles son los más convenientes, los más rentables, y que tengan un retorno económico o social más rápido”, añadió.

Estos temas se tratarán en el Foro Latinoamericano de Infraestructura, evento que contará con la presencia de representantes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Perú, entre otros países, quienes compartirán sus experiencias en modelos de inversión y gestión de infraestructura. Se espera la participación de ministros de Obras Públicas de algunos de estos países, informaron los organizadores.

“Van a participar del foro y van a contar cuáles son las metodologías y enfoques para el desarrollo de infraestructura y cómo estos impactan en el crecimiento económico. Un país no puede crecer económicamente y no puede desarrollar todo su potencial de crecimiento si no tiene la infraestructura adecuada para acompañar, por sobre todo, las inversiones privadas que tienen que venir, subrayó Sarubbi.

Resaltó la importancia de contar con una infraestructura moderna y eficiente que permita a Paraguay aprovechar su ubicación estratégica en el corazón de América del Sur. Esta posición, señaló, podría convertir al país en un hub económico y centro logístico que integre distintos mercados, industrias y sectores de Latinoamérica. Proyectos estratégicos como la Ruta Bioceánica, que conectará el Atlántico con el Pacífico, prometen transformar el rol de Paraguay en el comercio regional y aumentar la competitividad.

Inversión en agua y saneamiento es vital

A nivel nacional los desafíos son variados, desde la infraestructura de transporte hasta el acceso a servicios esenciales como agua potable y saneamiento. Paul Sarubbi resaltó la urgencia de avanzar en proyectos de tratamiento de aguas y redes de saneamiento, que no solo mejoran la calidad de vida, sino que también generan ahorros en salud pública.

“Cada dólar invertido en agua y saneamiento representa un ahorro de tres dólares en salud”, destacó. En este sentido, enfatizó que el desarrollo de infraestructura no solo impulsa la economía, sino que también es una herramienta para elevar la calidad de vida de los paraguayos y promover un crecimiento inclusivo en todo el país.

El Foro Latinoamericano de Infraestructura también servirá como una plataforma para fortalecer la colaboración entre el sector público y privado, una necesidad urgente frente a la falta de políticas de largo plazo que afectan la continuidad de los proyectos de infraestructura, según lo señalado.

Sarubbi reiteró una queja recurrente de los gremios de la construcción: los cambios de gobierno interrumpen el ritmo de inversión, lo cual impacta en el empleo en el sector y dificulta un crecimiento sostenido. Pero, con el reciente acuerdo sobre la tarifa de Itaipú y la llegada de nuevas inversiones que se espera mediante el grado de inversión, Paraguay se encuentra en una posición favorable para desarrollar una política de Estado que sostenga la inversión en infraestructura, puntualizó.