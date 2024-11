Rompen mitos sobre el cultivo de la canola

“Lastimosamente el cultivo de la canola o colza tiene consigo una pesada carga que son los mitos o relatos sin sustento científico, que tienen los productores en cuanto a este rubro, y que ahora nos gustaría desmentir ya que hemos realizado investigaciones para hablar con propiedad sobre el tema”, empezó diciendo el ingeniero Osterlein.

Mito N° 1:

No deja paja en el suelo

“Uno de los mitos dice que la canola prácticamente no deja paja o cobertura en el suelo. No es verdad, incluso, nosotros hicimos mediciones, además de investigadores de Brasil, que concuerdan con los datos que nosotros obtuvimos, y podemos demostrar que la canola en realidad deja aproximadamente 7 toneladas de materia seca por zafra, por hectárea. Incluso, si lo comparamos con una avena o con un trigo, la canola entrega al productor una mejor cobertura”, explicó Nilson Osterlein.

“Otro detalle sobre la cobertura de suelo, es que dentro de esa cantidad de materia seca que deja la canola, encontramos una alta cantidad de nutrientes, evidentemente esa propiedad tiene que ver con lo que la planta recogió del suelo, y a esto le sumamos la fertilización que se hizo. El mito de que la canola no deja paja viene de la relación CN o Carbono-Nitrógeno, ese número cuanto menor (sea), significa que la descomposición de la paja es más acelerada, entonces, si comparamos a la canola con una gramínea, tenemos una relación del doble de velocidad de degradación de la paja de canola, y en un mes desaparece. No obstante, la ventaja que encontramos en nuestra investigación es la cantidad de nutrientes que deja en el suelo. Es de por ejemplo 140 kilogramos de nitrógeno por hectárea, 170 kilos de potasio y 40 kilos de fósforo, que quedan para el siguiente cultivo que generalmente es la soja”, destacó nuestro entrevistado.

Mito N° 2:

Empobrece el suelo

“El otro mito es de que la canola empobrece el suelo, y viene de la demanda que tiene este cultivo; y si bien tiene una alta capacidad de absorber nutrientes, también tiene esa capacidad de liberar; entonces, como hay productores que no le ponen una fertilización adecuada a su cultivo de canola, la planta no se desarrolla adecuadamente, y allí creen que saca todos los nutrientes, pero no es así; sino es porque le faltaron nutrientes, y si vamos a lo mencionado anteriormente pasa todo lo contrario, pues fertiliza el suelo, por lo tanto es un mito que no tiene fundamento técnico”, confirmó el profesional.

Mito N° 3:

Soja plantada en suelo de canola produce menos

Este es otro mito que cualquier productor de canola puede confirmar que no es así, dijo el ingeniero Osterlein. “Como la paja de la canola se degrada muy rápidamente en el suelo, hay otro mito que habla de que la soja que se sembrará en ese lugar producirá menos. Sin embargo, las investigaciones que hicimos y datos de productores canoleros demuestran perfectamente que la soja sembrada después de la canola produce más que si se sembrará posterior a otro cultivo comercial o de abono verde. Tenemos números que sostienen nuestra afirmación”.