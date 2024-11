¿Inminente suba de precios de carne? Esto explican empresarios del sector

Daniel Burt, gerente de la Cámara Paraguaya de la Carne, manifestó que no existe ningún informe estadístico que pueda hacer pensar que haya escasez de carne para fin de año. De igual forma, explicó que en esta época de año algunos cortes sufren un aumento en sus precios por la demanda.

“Escasez no va a haber. No anticipamos que vaya a haber ninguna falta de producto. Va a ser como todos los fines de año. Hay una tendencia normal de mayor consumo. Ciertos cortes, particularmente, que casi no tienen demanda en el año, tienen demanda a fin de año. No creemos que esto tenga una variación”, indicó Daniel Blurt.

Seguido agregó: “No vi nada estadístico o publicaciones oficiales que digan que va a haber un impacto. Lo que sí tuvimos fue una faena alta a mediado de año a consecuencia de la sequía. Ahora la faena ha bajado un poquito, pero no vemos nada que pueda insinuar ningún tipo de desabastecimiento”.

Ante la consulta sobre los cortes que tienen mayor demanda en esta época del año, expresó: “La lengua y el peceto, son cortes que tienen mucha demanda a finales del año. La costilla es otro corte que tiene mucha demanda en esta época por los asados de fin de año que organizan las empresas. Y la variación en los precios tiene que ver con eso, con la demanda, no con la escasez”.

“La cultura culinaria afecta la demanda. Y por el lado de la oferta, la disponibilidad de ganado es un factor clave. Pero lo que podemos asegurar es que la variedad y la calidad de la carne paraguaya es algo nunca antes visto”, señaló.

El precio se ha mantenido

En otro momento, el gerente de la Cámara Paraguaya de la Carne expresó: “Va a ser un actuar normal del mercado, así como vemos todos los años. Lo que vemos es que el precio de la carne se ha mantenido a lo largo del año por debajo de la inflación de Paraguay, y no está entre los productos que han subido más, como otros productos”.

A renglón seguido sentenció: “Está trabajando con normalidad el mercado de la oferta y la demanda, como ocurre en la mayoría de los años”.

“Estamos viendo una transformación del sector, afectada por lo que son las auditorías internaciones, que han obligado al sector cárnico a tener estándares internacionales en salud animal y en todo el proceso industrial y comercial”, finalizó.