Hormigas cortadoras causan pérdidas en cultivos forestales

Estas son las respuestas que nos dieron Weichselberger y los expertos extranjeros a propósito de esta preocupación para la producción forestal.

Responde el Ing. For. Norbert Weichselberger

–¿Qué explicaron los expertos visitantes?

–Las hormigas son fundamentales dentro de los ecosistemas, pues cumplen funciones como airear el suelo, incorporación de nutrientes, descomposición de materia orgánica entre otras cosas; no obstante, cuando las poblaciones crecen sin control y empiezan a atacar a cultivos, pueden causar enormes pérdidas. Justamente durante la charla dictada por los ingenieros Daniel Olmedo y Marcela Núñez, se puso énfasis en el control, no en la eliminación, así como también en conocer el comportamiento de las mismas (ysau y akekê).

–¿Aumentó la presencia de hormigas cortadoras?

–Este año se está dando una mayor presencia de hormigas cortadoras en los campos y se estima que tal vez tenga que ver con la sequía del año pasado y la necesidad que tienen de guardar sus alimentos. Cuando empezamos con la producción forestal, las hormigas no eran un problema, pero esto fue creciendo, hoy tenemos registros de plantaciones forestales de hasta 15 años que fueron atacadas, o sea, no es que atacan exclusivamente a plantaciones jóvenes, y el daño que vemos tiene que ver con las hormigas del género Atta (ysau) que son más grandes y sus nidos también se extienden más en los campos. También están las hormigas Acromyrmex (akekê), que aunque son más pequeñas, son más numerosas y también causan grandes daños.

Responde la Ing. For. Marcela Núñez

–¿Hay que controlar las hormigas antes de plantar?

–Recordemos que las hormigas cortan parte de las hojas para cultivar sobre estas hojas los hongos de los cuales ellas se alimentan. Entendiendo esto, si nosotros tenemos un monocultivo como el caso de la producción forestal, ellos no tienen muchas opciones de alimento, por tanto se alimentan de lo que encuentran, pero su velocidad de crecimiento y multiplicación es lo que preocupa, y en producción forestal, no se puede empezar sin antes controlar el problema.

–¿Desde los 3 años las hormigas se multiplican más rápido?

–Es importante identificar el tamaño de los nidos, ya que a partir de los 3 años (adultos) ya tienen sus vuelos de reyes y reinas (nupciales) y que a su vez sirven para establecer nuevos nidos. Por eso en los programas de manejo, se busca lograr eliminar los nidos de mayor tamaño y controlar aquellos más pequeños, pues el objetivo no es eliminar a las mismas, sino controlarlas. Un punto fundamental es la eliminación de la reina, que es la única que pone los huevos, si no se la elimina, no habrá control.

Responde el Ing. Agr. Daniel Olmedo

–¿La clave está en identificar nido y cantidad del producto a aplicar?

–En producción forestal el control se debe hacer desde antes de la plantación hasta el final; otro punto fundamental es identificar la boca principal del nido para hacer el control y la dosificación correcta, pues si se pone menos no se va a controlar. Nosotros debemos medir el nido observando hasta donde están las otras bocas de entrada cercanas, y por ejemplo, si tiene 4 metros de largo y 3 metros de ancho, son 12 metros cuadrados, por tanto la dosificación en cada entrada debe ser de 12 gramos (fipronil), y lo correcto es en la boca del nido.

–¿El cebo granulado es lo más recomendado?

–Desde hace 25 años trabajamos exclusivamente en el control de hormigas, no hacemos otra actividad, y hemos hecho ensayos con todo tipo de sistemas. En el caso de los termonebulizadores podemos decir que funcionan, pero son más costosos, arriesga la salud de las personas, te lleva más personal, etc., nosotros no lo aconsejamos. Lo ideal y más sencillo es controlar con cebos granulados, es lo que los años de práctica nos han enseñado; recordemos, no pasa tanto por los principios activos del producto, lo importante es cómo lo maneja el personal y en la dosis correcta.