Brasil firma acuerdo con Argentina para importar gas natural

Broadcast Energía agregaba que la decisión del gobierno brasileño responde a la intención de reducir el precio de la materia prima en el mercado brasileño, que actualmente oscila entre US$ 11 y US$ 12 por millón de BTU, en tanto que su costo en Vaca Muerta es de US$ 2 por millón de BTU.

En lo concerniente a la ruta que transitará el carburante una vez importado, el medio de referencia advierte que aún no fue definido, no obstante sugiere que la misma sería el gasoducto que vincula al sistema boliviano con el brasileño.

Lea más: Paraguay es una opción para el gasoducto que una Argentina con Brasil

Explican que la expectativa en Brasil es importar 2 millones de metros cúbicos por día (m3/d) y que el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, espera que su país importe inicialmente 2 millones de m3/d, 10 millones de m3/d en los tres años venideros e inclusive alcance los 30 millones de m3/d en el 20230, “el mismo volumen que Bolivia exporta a Brasil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trazado propuesto por Paraguay para el gasoducto

Sobre la ruta del gas, durante la cumbre del G20 que se llevó a cabo recientemente en Río de Janeiro, el gobierno paraguayo, a través de su viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, planteó la conveniencia de optar por el trazado paraguayo.

“Ofrece ventajas significativas en los aspectos económicos, técnicos y ambientales”, apuntaba en esa ocasión del viceministro de Minas y Energía de nuestro país.

Explicaba que este ducto recorrería 1050 km desde Argentina hasta Mato Grosso del Sur, siguiendo la ruta bioceánica. Enfatizaba que este trazado evita complicaciones topográficas y ambientales, como montañas, ríos importantes y comunidades, “salvo el río Paraguay, donde ya se construye un puente que facilitará el cruce”, explicaba Bejarano.