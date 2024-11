Preocupa a la Sedeco la publicidad engañosa de influencers: ¿cumplen con las leyes?

Hoy se realizó la firma del convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco) y el Consejo de Autorregulación Publicitaria de Cerneco (Conar).

El documento fue rubricado por la ministra de la Sedeco, Sara Irún; el presidente de Cerneco, Enrique Bendaña; y Carlos Casañas, en representación de Conar.

El acuerdo interinstitucional tiene varios objetivos, entre los cuales se destacó el desarrollo de iniciativas y actividades para una comunicación comercial acorde con los principios de veracidad, lealtad, decencia, honestidad, legalidad, competencia justa y confiabilidad. Asimismo, se busca garantizar el derecho de los consumidores a ser informados de manera veraz, eficaz y suficiente a través de dicha comunicación.

De igual manera, se comprometieron a promover la figura de la autorregulación, tanto en el ámbito publicitario como en otros sectores, como medio para el ejercicio responsable de los derechos con conciencia social, y como estrategia para la prevención y solución de eventuales litigios.

La ministra Irún destacó que el acuerdo será beneficioso tanto para la Sedeco como para el sector publicitario, ya que, como ente regulador, podrá hacer interconsultas con Conar, que depende de Cerneco, y los expertos podrán dar su opinión sobre los reclamos que reciben de los usuarios.

“Muchas veces, en Sedeco, no podemos saber de todo, por lo que me parece importante acudir a los especialistas en la materia y trabajar en conjunto”, expresó.

Preocupación por la publicidad engañosa de influencers

La ministra también expresó su preocupación por la publicidad, a menudo engañosa, realizada por los influencers, quienes en algunos casos no tienen en cuenta las normativas vigentes a la hora de promocionar productos o servicios. En este sentido, mencionó que ya están trabajando en la capacitación de los mismos, junto con Cerneco, para que comprendan cómo deberían actuar.

“Los influencers son una tendencia mundial cuya publicidad no está regulada legalmente. No queremos que todo esté controlado por la ley, pero sí estamos promoviendo la autorregulación, para que sepan cómo manejarse en este ámbito”, comentó.

Además, señaló que los consumidores deben tener en cuenta que la publicidad de los “creadores de contenidos” no siempre incluye información crucial sobre salud y seguridad de los productos que promocionan. Por ejemplo, algunos realizan promociones sin considerar la Ley N° 1.333, “De la Publicidad y Promoción de Tabaco y Bebidas Alcohólicas”, o incluso evaden la Ley N° 1.334, “De Defensa del Consumidor y del Usuario”, u otras normativas.

“Recientemente, estuvimos en un operativo en clínicas que no contaban con los registros ni las habilitaciones correspondientes. Pero vimos que muchos influencers ni siquiera sabían lo que estaban promoviendo, ni si las clínicas estaban habilitadas por el Ministerio de Salud. Por eso, también debemos enseñarles sobre su responsabilidad y qué deben tener en cuenta al hacer su publicidad”, explicó.

Asimismo, resaltó que los influencers a menudo no aclaran a sus seguidores cuando están realizando publicidad. “Si no especifican que es publicidad, se asume que ellos son los anunciantes, y su responsabilidad es equivalente a la de las marcas. Esto es algo que muchos no entienden, ni ellos ni las agencias”, destacó.

Enfatizó también que los trabajadores de las redes sociales deben buscar, sobre todo, ser responsables y asegurarse de que la información correcta llegue a los consumidores. En este sentido, la Sedeco garantiza la adecuada protección contra la publicidad engañosa y los métodos comerciales coercitivos o desleales.

Incluir en la enseñanza escolar los peligros de la publicidad

Por su parte, el presidente de Cerneco, Enrique Bendaña, mencionó que se debe trabajar con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para educar a los niños sobre estos temas.

“Uno de los puntos que creo que sería interesante es involucrar al Ministerio de Educación para que, de manera didáctica, se incluyan estos temas en la malla curricular de los niños y adolescentes, para que tomen conciencia de ellos”, expresó.

Añadió: “No se trata solo de libertad de expresión, sino de la libertad misma, porque el impacto de la publicidad es tan grande que, si se hace sin control, los niños reciben los mensajes y los consideran como verdades absolutas”.

Destacó que es necesario enseñar a los niños y adolescentes a abordar la publicidad con un espíritu crítico, ya que aún queda mucho por hacer en este campo.