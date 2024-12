AFD y Fogapy cierran el año con créditos por US$ 404 millones este año: ¿Qué impacto tuvo en la economía?

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) dio a conocer esta mañana su informe de gestión correspondiente al año 2024. La presidenta del ente, Stella Guillén y los integrantes del directorio, dieron a conocer las cifras de los créditos otorgados por la banca de segundo piso. Además, condecoró a las entidades financieras que se destacaron en el otorgamiento de empréstitos que impulsa la entidad.

De acuerdo con el informe de Guillén, en el ámbito financiero, la AFD y el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) beneficiaron a más de 13.000 personas y empresas, gestionando recursos que superaron los US$ 404 millones. De dicho monto, US$ 247 millones correspondieron a la AFD y US$ 157 millones a Fogapy.

La titular del ente destacó que estas operaciones fueron determinantes para la creación y el mantenimiento de más de 90.000 empleos en diversas regiones del país, consolidando el impacto positivo en la economía nacional.

“Pudimos garantizar más de 5.500 emprendimientos, lo que representó un crecimiento del 50%. Un enorme logro que nos llenó este año fue haber recibido el grado de inversión”, manifestó Guillén durante su presentación.

La presidenta de la AFD resaltó el impacto de estos créditos en las áreas prioritarias para el crecimiento económico y social del país, a través de una gestión enfocada en el fortalecimiento financiero, la inclusión y la sostenibilidad, como un actor clave en el desarrollo económico nacional, respondiendo a las necesidades de diversos sectores y fomentando un modelo de crecimiento equilibrado.

Créditos para viviendas, sector empresarial y agroganadería

Respecto al sector habitacional, Carlos Ávalos, miembro del directorio de la AFD, destacó que el sector habitacional concretó el financiamiento de más de 2.800 viviendas, con un impacto directo en la calidad de vida de más de 9.000 personas, mediante los créditos concedidos por la AFD. Este esfuerzo no solo fomentó la inclusión habitacional, sino que también generó y mantuvo 33.400 empleos, destacó.

Asimismo, manifestó que la coordinación interinstitucional, a través del Programa Che Róga Porâ posibilitó la financiación de 16 proyectos inmobiliarios, sumando 780 viviendas nuevas al mercado. “Productos crediticios como Primera Vivienda, Mi Casa y el programa Che Róga Porã, brindaron soluciones habitacionales para familias paraguayas por unos US$ 118 millones, logrando un crecimiento de la cartera de 11% en comparación con el año anterior”, destacó.

En este sentido, destacó que en desde enero, los interesados podrán financiar su casa propia en terrenos propios a través del programa Che Róga Porã.

Isaac Godoy Larroza, miembro del directorio, resaltó los logros en cuanto al apoyo al sector empresarial, que según dijo, benefició a 9.700 empresas, que accedieron a créditos con fondos de la AFD o garantías del Fogapy, administrado por la AFD, por un monto US$ 215 millones.

Del total de empresas, el 96% correspondieron a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). En el 2024 se visualiza un crecimiento del 63% en cantidad de Mipymes beneficiadas y un crecimiento del 41% en las aprobaciones para este sector.

A su turno, Gerardo Ruiz Díaz, miembro del directorio, se encargó de presentar los creditos para el sector agroganadero experimentó un crecimiento del 45% en los créditos otorgados en el 2024, en un año de consolidación y expansión para proyectos de producción agrícola y ganadera, sectores esenciales para el desarrollo económico sostenible del país. El monto otorgado para este sector fue de US$ 44 millones.

Bonos sostenibles, créditos para educación e inclusión de mujeres

Dominica Zavala, también miembro del directorio, se encargó de presentar respecto al financiamiento de sostenibilidad. Destacó que en el ámbito del compromiso medioambiental, la AFD lideró iniciativas innovadoras mediante tres emisiones de bonos sostenibles. Estos instrumentos financieros están enfocados en promover la eficiencia energética, la gestión forestal responsable y el desarrollo agropecuario sostenible.

Entre los hitos más destacados se encuentra la aprobación del primer crédito con Eficiencia Energética para una familia de artesanos en Areguá, que reemplazó un horno a leña por uno eléctrico, reafirmando el compromiso de la AFD con la preservación ambiental y la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible.

Mencionó que los créditos aprobados en lo que va del año, correspondientes al sector forestal, totalizan más de US$ 26 millones. La cartera de créditos del sector forestal en el año 2024 presenta un crecimiento del 34% con relación al año anterior.

Otro de los puntos destacados fue en el área educativa, la puesta en marcha este año de un Fondo de Garantía para la Educación (FOGAE) permitirá que estudiantes paraguayos accedan a créditos para financiar postgrados en el exterior. La iniciativa fomenta el desarrollo de capacidades profesionales y académicas, además de fortalecer el talento humano nacional en un entorno global competitivo.

Los créditos aprobados para el impulso a la educación presentan un crecimiento del 51%; siendo destinados los recursos canalizados por la AFD para el financiamiento de tecnicaturas, estudios de grado y postgrado y doctorado.

El compromiso con la inclusión económica se reflejó en el financiamiento orientado a mujeres. Con la AFD, se otorgaron 3.000 créditos, destinados a empresas lideradas por mujeres y a la adquisición de viviendas financiadas por ellas, promoviendo la equidad de género y empoderando a las mujeres en sectores estratégicos.

Reconocimiento a entidades financieras

En el marco del Informe de Gestión, directivos de la AFD otorgaron reconocimientos a las IFIs (bancos, financieras y cooperativas) que operan con la banca pública de segundo piso y que se han destacado en el otorgamiento de créditos y garantías, en sectores como vivienda, Mipymes, agroganadería, sostenibilidad, capital humano y para mujeres, subrayando el impacto de estas instituciones en el desarrollo del país.

En el sector de la vivienda, el Banco Atlas SA recibió el reconocimiento por su impulso al financiamiento de la primera vivienda, facilitando el acceso al crédito para miles de familias paraguayas. En este mismo ámbito, el Banco Itaú Paraguay SA fue galardonado por brindar financiamiento con el producto “Mi Casa”, que ha permitido a muchos paraguayos acceder a una vivienda propia. Por su parte, Ueno Bank fue destacado por apoyar el programa “Che Róga Porâ”, que ha proporcionado soluciones accesibles para la compra de viviendas a una tasa histórica de 6,5%.

En el sector de las Mipymes, la Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda. fue reconocida por haber beneficiado al mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas en el periodo 2024, a través de los fondos proporcionados por la AFD. En este rubro, también se destacó al Banco Continental, por su liderazgo en la emisión de garantías a través del Fogapy, facilitando el acceso al crédito para las MIPYMES y promoviendo su expansión.

Asimismo, la Cooperativa Chortitzer Ltda. fue reconocida por brindar apoyo al sector agroganadero en la promoción y comercialización de la carne, destacada mundialmente, contribuyendo al crecimiento del sector y al posicionamiento de Paraguay en los mercados internacionales.

En lo que respecta al desarrollo sostenible, el Banco Familiar SAECA recibió un reconocimiento especial por su impulso al primer proyecto aprobado para eficiencia energética, financiados a través de los fondos de la AFD, mientras que Sudameris Bank SAECA fue reconocido por su apoyo al sector forestal, siendo la institución que lideró el otorgamiento de créditos en este sector durante el 2024.

En el ámbito de los préstamos para la educación, el Banco Basa fue reconocido por su labor en la facilitación de créditos para estudios de grado y posgrado, contribuyendo al desarrollo profesional y académico de los paraguayos y abriendo oportunidades de crecimiento en el mercado laboral.

Finalmente, se destacó la gestión del Banco Nacional de Fomento (BNF) por haber otorgado la mayor cantidad de créditos a mujeres emprendedoras a través del Fondo de Garantía para la Mujer (FOGAMU). Además, la Cooperativa Sagrados Corazones Ltda. y el Crédito Agrícola de Habilitación fueron reconocidas por su innovación en productos financieros y su firme compromiso con la igualdad de género, facilitando el acceso a créditos para mujeres emprendedoras.