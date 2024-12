Feprinco y UIP celebran avance de TLC con UE pero lo toman con cautela

Recientemente, presidentes de países que forman parte del Mercado Común de Sur (Mercosur) acordaron con la Unión Europea, encaminar un Tratado de Libre Comercio (TLC). El acuerdo de avanzar se selló hoy en Uruguay. Pero quedan aún los pasos en los diversos parlamentos y también en la UE.

En contacto con ABC TV, Ernesto Figueredo, titular de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) dijo que este logro es un avance de un posible TLC con la UE.

“Es positivo, pero el proceso será largo y difícil por las posturas de Francia e Italia, hay que atender la coyuntura”, indicó.

Criticó que el Mercosur funciona poco y “lo interesante ahora es que se está discutiendo este TLC y se podría saltar a otro TLC si otros bloques llegan a interesarse. Necesitamos la inversión extranjera, Paraguay necesita profundizar el tema y mostrar que es serio en su Justicia”, consideró.

Comentó que si Paraguay busca abrir otros mercados, también puede ser con algunos intermedios como Filipinas, entre otros. “China Continental también es una opción, pero tiene exigencias complicadas”, aclaró.

Cuestionó que en nuestra política no se tengan negociadores de primer nivel para abrir mercados “Hoy no estamos en condiciones de cortarnos solos porque no tenemos músculo”, concluyó.

Falta mejorar competitividad paraguaya, según la UIP

Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), expresó en ABC TV que los industriales analizaron, por un lado, que es oportunidad histórica para transformar nuestra economía y nos abrirá a un mercado de valor de más de 400 millones de consumidores.

Entre los puntos positivos destacó que se eliminarán las barreras arancelarias. “Ganamos como país, esta chance de superar nuestros desafíos institucionales, cumplir estándares internacionales y mejorar la competitividad”, resalto.

Claves para que Paraguay tenga éxito con eventual TLC

Duarte citó lo que Paraguay puede lograr: fomentar la diversidad productiva, acceder a una transferencia tecnológica y generación de empleos.

A su criterio, el Gobierno debe invertir más en educación. “Nuestra pérdida actual es que perdemos porque hay que competir de igual a igual contra economías más grandes. Tenemos que competir también contra los otros miembros de Mercosur”, subrayó.