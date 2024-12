Ingresos de divisas provenientes de Yacyretá alcanzaron 1,7% del PIB

En términos económicos, Yacyretá representa una fuente relevante de entrada de divisas a Paraguay, aunque menor comparada con Itaipú. Entre 2014 y septiembre de 2024, los ingresos provenientes de esta entidad totalizaron US$ 778,8 millones, equivalentes al 12% de los ingresos acumulados por ambas entidades binacionales durante este período. Al relacionar este monto acumulado con la proyección del Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay para 2024, estimado en USD 44.505 millones, se concluye que estas divisas representan aproximadamente un 1,7% del PIB.

El análisis interanual muestra que, aunque Yacyretá ha experimentado fluctuaciones, los últimos períodos reflejan un incremento en su relevancia económica. Mientras que en 2023 la participación en el PIB fue del 0,13%; esta proporción ascendió al 0,25% en septiembre de 2024. El aumento puede atribuirse, principalmente, a mayores transferencias realizadas por Argentina por cesión de energía.

Un análisis más detallado revela una evolución con variaciones en los ingresos de Yacyretá durante la última década. En septiembre de 2014, las divisas generadas alcanzaban US$ 37 millones, mientras que en septiembre de 2024 ascendieron a USD 112 millones, evidenciando un incremento de 240%. El año 2019 se destacó por un aumento significativo, explicado en parte por renegociaciones de obligaciones con Argentina y ajustes en las transferencias por cesión de energía. Sin embargo, el período 2020-2021 mostró una caída marcada, asociada a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 y a los problemas financieros que enfrentaba Argentina.

A pesar de este panorama, en 2022 se registró un repunte en los ingresos. No obstante, esta tendencia no logró consolidarse en 2023 dados los nuevos procesos de renegociación tarifaria y condiciones hidrológicas adversas que limitaron la capacidad de generación de energía. Finalmente, en 2024 se observó un aumento significativo en las divisas generadas, atribuido a una transferencia excepcional de US$ 100 millones realizada por Argentina en concepto de pagos por cesión de energía.

Factores de incidencia

Estos resultados reflejan cómo factores económicos, políticos y climáticos interactúan para influir en la generación de ingresos por parte de Yacyretá. La dependencia de variables externas, como las condiciones financieras del país vecino o las negociaciones diplomáticas, subrayan la necesidad de estrategias más robustas para estabilizar y maximizar los beneficios que esta entidad aporta a la economía paraguaya. En el contexto del análisis de ambas entidades binacionales, Yacyretá demuestra que, aunque en menor escala, su contribución al desarrollo económico sigue siendo sustancial, con potencial para un impacto más significativo si se superan los desafíos estructurales y coyunturales.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones