Caaguazú, Canindeyú, A. Paraná y Pdte. Hayes registran mayores desigualdades

Agrega que, el Índice de Gini se construye a partir del ingreso per cápita de los hogares, que se obtiene a partir de las encuestas de hogares de los distintos países. Las personas de la población se ordenan de menor a mayor según el ingreso per cápita de su hogar. El índice de Gini se calcula a partir de las diferencias entre el ingreso per cápita de cada persona y el promedio de la población.

Además, sirve para saber qué tan desigual es la distribución de ingresos de un país o una región y permite compararla con la de otros países, regiones o en distintos momentos del tiempo. A su vez, puede usarse para evaluar el impacto sobre la desigualdad de algunas políticas que aplican los gobiernos, comparando los valores del índice antes y después de su implementación, explica la Cepal.

¿Qué ha pasado en Paraguay?

El panorama de la desigualdad de ingresos en Paraguay, medido por el Coeficiente de Gini y dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), expone retrocesos en varios departamentos entre 2022 y 2024. Si bien el promedio nacional mostró una leve mejora, pasando de 0,449 en 2022 a 0,444 en 2023 y manteniéndose en 0,444 en 2024, algunos departamentos registraron un aumento en sus niveles de desigualdad, lo que revela un proceso de concentración del ingreso cada vez más marcado. Esta situación también se refleja en la razón P90/P10, que mide cuántas veces el ingreso del 10% más rico supera al del 10% más pobre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con los datos del Coeficiente de Gini para los años 2022, 2023 y 2024, se puede construir un ranking de los principales departamentos con mayor desigualdad de ingresos en Paraguay. Este índice y, a modo de recordar, donde un valor de 0 representa igualdad perfecta y 1 la máxima desigualdad, permite identificar territorios donde los ingresos se concentran en menor proporción de la población.

Los datos muestran que, en 2024, Caaguazú y Canindeyú son los departamentos con mayor desigualdad de ingresos, tanto por el coeficiente de Gini como por la razón P90/P10. Caaguazú presenta un coeficiente de Gini de 0,543, el más alto del país, junto con una razón P90/P10 de 8,334, lo que indica que los ingresos del 10% más rico superan por ocho veces a los del 10% más pobre. Canindeyú sigue con un Gini de 0,511 y una razón P90/P10 de 10,732, la más alta de todas, lo que evidencia una fuerte disparidad entre los extremos de la distribución.

Otros departamentos con elevada desigualdad son Alto Paraná (Gini de 0,472) y Presidente Hayes (0,467), ambos con razones P90/P10 superiores a 6. En contraste, Central y Cordillera muestran los niveles más bajos de desigualdad. Central tiene un Gini de 0,373 y una razón P90/P10 de 4,902, mientras que Cordillera, con 0,383 y una razón de 3,759, lo que sugiere una distribución de ingresos más equitativa.

Este cruce entre indicadores permite identificar territorios donde la política pública debería priorizar la reducción de brechas sociales, con énfasis en zonas rurales y de frontera como Canindeyú y Caaguazú.

Estos resultados revelan que los departamentos con mayores niveles de desigualdad comparten características como una alta informalidad, estructuras productivas poco diversificadas y limitada cobertura de políticas redistributivas.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones