Así lo destaca César Cabral, director y fundador del Estudio Aduanero Cabral Godoy, al reflexionar sobre la importancia de esta profesión en el marco del Día Internacional del Despachante de Aduanas.

“Antes el despachante era visto casi como un tramitador. Hoy eso quedó atrás”, señaló.

Según explicó, el profesional actual debe contar con conocimientos técnicos, dominio de herramientas digitales y capacidad para anticiparse a los riesgos de las operaciones comerciales.

Entre sus principales responsabilidades mencionó la correcta clasificación arancelaria, la valoración de mercaderías y la prevención de posibles inconvenientes que puedan ocasionar multas, demoras o pérdidas de contratos.

También destacó su aporte a la reducción de costos logísticos y a la seguridad jurídica de las empresas.

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En cuanto a los desafíos del sector aduanero paraguayo, Cabral consideró que el principal consiste en agilizar el comercio exterior sin descuidar los controles.

Valoró los avances impulsados por la integración de Aduanas a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la implementación de la Declaración Aduanera Digital (DAD).

Esto permitió avanzar hacia una gestión sin papeles.

Sin embargo, advirtió que todavía es necesario fortalecer la interoperabilidad entre las instituciones y la capacitación permanente de los profesionales.

“Agilizar no es sacar controles, es hacer controles más inteligentes, con riesgo focalizado y con tecnología, no con más papeles”, afirmó.

Cabral resalta además la importancia de generar confianza en los mercados internacionales mediante operaciones transparentes, seguras y ajustadas a las normativas vigentes.

Explica que cada despacho realizado correctamente fortalece la imagen del Paraguay como socio comercial confiable y contribuye a atraer nuevas oportunidades de negocios.

En ese contexto, consideró que el trabajo conjunto entre el sector público y privado, sumado a la actualización constante de los profesionales, será fundamental para consolidar la competitividad del país y ampliar su presencia en el comercio global.

Finalmente, subrayó que la profesión tiene una incidencia directa en el desarrollo económico del país, especialmente por su contribución a la internacionalización de las empresas nacionales.

En ese sentido, destacó el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas que buscan concretar sus primeras exportaciones, mediante la orientación sobre requisitos, certificaciones y costos de acceso a nuevos mercados.

“Por eso siempre digo: el despachante no mueve solo papeles, mueve la economía. Cada despacho que sale bien es una empresa que crece, un empleo que se mantiene y un Paraguay que se posiciona mejor en el mundo”, concluye.