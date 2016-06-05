Coleccionismo

Hoy, a las 11:00, se habilitará la segunda feria de objetos coleccionables organizada por Feriaparaguay.com. A partir de las 11:00, en Marketplace (España 2621 c/ Sacramento) se reunirán más de veinte expositores y coleccionistas de distintas partes del país. Habrá exhibición de vehículos y motocicletas en la explanada del estacionamiento y en el interior del edificio se expondrán discos de vinilo, botellas y vasos, historietas, monedas, estampillas y todo objeto coleccionable.