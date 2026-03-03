Video: choque frontal sobre Santa Teresa deja un herido y destrozos

El grave accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 4:10 sobre la avenida Santa Teresa, a unos 20 metros del viaducto de Madame Lynch, en Asunción.

De acuerdo con imágenes de circuito cerrado, un Toyota Land Cruiser Station Wagon habría invadido parcialmente el carril contrario, impactando de frente contra un Toyota Hilux que circulaba en sentido opuesto.

Ambos vehículos quedaron con severos daños a raíz de la colisión.

El subcomisario Hugo Frutos informó que uno de los conductores, identificado como José María Díaz Brítez (31), sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS).

Por su parte, el otro chofer involucrado, Javier Naville Etcheverry (38), fue asistido por paramédicos en el lugar y resultó prácticamente ileso. Posteriormente, agentes policiales lo derivaron hasta la sede de la Patrulla Caminera para la realización del alcotest. Aún no se dieron a conocer los resultados.

El agente fiscal de turno dispuso la entrega de ambos rodados a los conductores involucrados, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro vial.