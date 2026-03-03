Meteorología: pronostican días de lluvias y tormentas este martes en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo se mantendrían similares mañana miércoles y al menos hasta el jueves, con probabilidad de más lluvias y tormentas en la mayor parte del territorio paraguayo.

El ambiente se mantiene muy caluroso y este martes se esperan temperaturas máximas de 37 grados centígrados en Asunción, 35 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.