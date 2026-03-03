Clima
03 de marzo de 2026 - 05:25

Meteorología: pronostican días de lluvias y tormentas este martes en Paraguay

Un sistema de tormentas ingresó al territorio paraguayo desde el sur.

La jornada de hoy y los próximos días registrarían precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte del país, advierte la Dirección de Meteorología. Mientras tanto, la temperatura se mantendría alta.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo se mantendrían similares mañana miércoles y al menos hasta el jueves, con probabilidad de más lluvias y tormentas en la mayor parte del territorio paraguayo.

El ambiente se mantiene muy caluroso y este martes se esperan temperaturas máximas de 37 grados centígrados en Asunción, 35 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.