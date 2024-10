Partidos en Parque Guasu vuelven a ser suspendidos

* Juegos para hoy: Guaraní-Olimpia, en cancha de Tembetary en Ypané. Sub 18 (07:00), Sub 20 (09:00), Sub 16 (15:15) y Sub 17 (17:15).

Libertad-Cerro Porteño, en el estadio Colegialito (ex-Tembetary). Sub 17 (16:30).

Sol de América-Cerro de Franco, en Villa Elisa. Sub 15 (15:00), Sub 14 (17:00).

Posiciones tras la quinta fecha

Sub 20: Libertad 12, Luqueño 10, Cerro Porteño 10, Guaraní 9, Sol de América 7, Rubio Ñu 6, Olimpia 6, Carapeguá 4, Capiatá 4, Cerro de Franco 3, Nacional 1 y General Díaz 0.

Sub 18: Cerro Porteño 13, Luqueño 10, Libertad 10, Sol de América 8, Guaraní 7, Nacional 7, General Díaz 6, Rubio Ñu 4, Olimpia 4, Carapeguá 1, Cerro de Franco 1 y Capiatá 1.

Sub 17: Guaraní 10, Libertad 9, Cerro de Franco 8, Olimpia 6, General Díaz 5, Cerro Porteño 5, Nacional 4, Sol de América 4, Capiatá 4, Rubio Ñu 4, Luqueño 3 y Carapeguá 2.

Sub 16: Libertad 15, Cerro Porteño 8, Sol de América 8, Cerro de Franco 6, Guaraní 6, Olimpia 6, Capiatá 5, Luqueño 5, Rubio Ñu 5, General Díaz 4, Nacional 3 y Carapeguá 0.

Sub 15: Cerro 15, Olimpia 12, Libertad 12, Luqueño 9, Guaraní 6, Nacional 6, Capiatá 4, Carapeguá 3, Sol 3, General Díaz 2, Rubio Ñu 1 y Cerro de Franco 1.

Sub 14: Libertad 12, Guaraní 10, Olimpia 9, Sol de América 9, Nacional 7, Luqueño 7, Cerro Porteño 6, Rubio Ñu 6, Cerro de Franco 4, Carapeguá 3, Capiatá 1 y General Díaz 0.