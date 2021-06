EE.UU. da una cachetada a los tres Poderes y a la Fiscalía

No es frecuente que una alta funcionaria del Gobierno de Estados Unidos visite nuestro país, el único de Sudamérica que incluyó esta vez en su gira la señora Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, del Departamento de Estado. Era difícil pensar que haya llegado a Asunción solo para anunciar que su Gobierno iba a donarnos un millón de vacunas contra el covid-19. De hecho, sus declaraciones posteriores confirmaron que en el marco de la cooperación bilateral, Estados Unidos está muy preocupado por graves cuestiones que afectan a nuestro país, entre las que resaltan la rampante corrupción y las peligrosas actividades del crimen organizado transnacional, inclusive algunas relacionadas con el terrorismo. Es deseable que las autoridades de los tres Poderes del Estado y la Fiscalía General del Estado no solo hayan escuchado el mensaje comentado, sino que también hagan lo que deben para no volver a recibir un tirón de orejas, o, más bien, una cachetada tan sonora.