Le “tiran el fardo” al intendente

La obra consta de tres pabellones, estuvo a cargo del Consorcio Cordillera, representado por Natalicio Chase, y costó G. 8.300 millones. Luego de una semana del acto inaugural ya presentaba goteras y filtraciones, y el miércoles cayó una parte del cielorraso.

La arquitecta Ramírez rechazó las denuncias de falencias en la nueva infraestructura. Indicó que existe un listado de observaciones en cuanto a la “mala terminación” de trabajos.

Dijo desconocer los motivos del intendente para apresurar la inauguración, pero que la decisión aparentemente tuvo la aprobación del entonces ministro de Salud, Antonio Barrios, que participó del acto del 17 de enero.

“Esa obra quisieron habilitar la gente de la Municipalidad y se apuraron en hacer ese acto. Esa obra no está terminada. El contrato en sí no se ejecutó en su totalidad. La constructora está corrigiendo las terminaciones, como pintura, pulido de piso y otros”, insistió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En representación del Consorcio Cordillera, el ingeniero Alejandro Leite manifestó que este fin de semana terminarán los arreglos. Aseguró que el cielorraso “no se desprendió”, sino que los plomeros encargados de la instalación del sistema de agua “tuvieron que abrir de propósito el techo para la reparación de la cañería averiada”.

En cuanto a canaletas construidas en los accesos del bloque dos del área de consultorios, dijo que es para evitar el ingreso del agua.

Intentamos hablar con Torres para conocer el motivo de su “apuro” para la inauguración de la obra inconclusa, pero no contestó nuestras llamadas telefónicas.