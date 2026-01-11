Recaudación del peaje Ecovía sube 50% antes de pasar a Rutas del Este

Según reportes oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la recaudación total en concepto de tasas de tránsito ascendió a G. 203.938.265.000 durante el 2025. Este monto representa un crecimiento del 7,3% en comparación con los G. 190.181.819.000 obtenidos durante el año 2024, lo que supone un incremento neto de G. 13.756.446.000 para el Estado.

Detrás de estas cifras, se destaca la enorme rentabilidad del puesto de peaje Ecovía, cuya gestión fue transferida el pasado 1 de enero de 2026 al Consorcio Rutas del Este, vinculado al senador colorado Luis Pettengill.

De acuerdo a los datos brindados por el MOPC, la Ecovía -tramo que une Luque con San Bernardino-, durante el año 2024, generó ingresos por G. 22.244.299.000. No obstante, al cierre de 2025, la cifra se disparó a un total de G. 33.341.118.000, lo que representa un crecimiento cercano al 50% en apenas doce meses. Este salto financiero no es casual. El flujo mensual de 2025 muestra que el puesto mantuvo una recaudación superior a los 2.000 millones de guaraníes de forma constante, alcanzando picos en los meses de mayor movimiento turístico.

Lea más: Cedieron peaje en favor de Rutas del Este y usuarios sufren consecuencias

En enero de 2025, la Ecovía recaudó la cifra récord de G. 4.301.365.000, duplicando prácticamente los G. 2.900.160.000 registrados en el mismo mes del año anterior. Incluso en meses de menor actividad, como junio, la recaudación de 2025 (G. 2.165.564.000) superó con amplitud la de 2024 (G. 1.482.846.000).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un detalle no menor es que, desde el 2 de enero de 2025, en el puesto Ecovía subieron las tarifas para todo tipo de vehículos. Es así que los automovilistas pasaron a abonar G. 15.000 por vehículo liviano, o sea, se registró un aumento de G. 5.000. Los camiones y ómnibus de dos ejes empezaron a pagar G. 26.000, como también los vehículos livianos con acoplados, lo que implicó un aumento de G. 9.000. Los camiones de 3 ejes, con una tasa de G. 44.000, registraron un aumento de G. 24.000, y de más de 3 ejes, G. 58.000 (es decir, G. 30.000 más).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los puestos de Pastoreo y Minga Guazú, ubicados sobre la Ruta PY02 y bajo la administración de la concesionaria Tape Porã, tienen los costos más altos de peajes del país con una tarifa de G. 19.000 para vehículos livianos. A estos les siguen, con un costo de G. 15.000, los puestos de Ypacaraí y Nueva Londres, operados por Rutas del Este, y el peaje de la Ecovía, cuya operación también pasó a Rutas del Este desde el 1 de este mes.

El traspaso de la Ecovía al consorcio conformado por Sacyr y Ocho A, representado por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado Luis Pettengill, genera suspicacias. La empresa, vinculada a los intereses económicos del parlamentario cartista, asumió ahora la operación de un puesto que demuestra una capacidad de generación de recursos en pleno crecimiento.