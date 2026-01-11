Santi Peña dispara sus gastos en viajes y catering, mientras pide al pueblo ahorrar

Un comparativo de los Presupuestos Generales de la Nación (PGN) de los últimos tres años permite obtener el significativo crecimiento de los gastos de la Presidencia de la República en ese periodo. Esto, mientras el presidente Santiago Peña intenta instruir a la población sobre las formas de “ahorrar” para así “tener más plata en sus bolsillos”.

Una de sus recomendaciones es la migración de escolares del sector privado al público; incluso habló de un comportamiento actualmente vigente.

Lo cierto es que a partir del análisis solo de cuatro rubros presupuestarios: pasajes y viáticos, servicios de ceremonial y catering, alimentos y combustibles y lubricantes, se obtiene una subida en forma global del 90%. De G. 7.824 millones presupuestados en 2024 trepó a G. 14.897 millones para este año.

Viajes: 151% de aumento

El rubro pasajes y viáticos es el que más se incrementó en los primeros años de Santiago Peña, de acuerdo al comparativo de los presupuestos asignados al Gabinete Civil. Entre 2024 y 2026 ese gasto subió 151%.

El presupuesto aprobado de 2024 revela que el mandatario tenía previstos para ese ítem un poco más de G. 2.078 millones. Para 2025, el monto se disparó a G. 3.557 millones, mientras que para este año la intención de gastar ya llega a G. 5.209 millones.

Estas cifras son las previstas, lo que no significa sea un límite, atendiendo que la ejecución presupuestaria del Gabinete Civil al 30 de junio del año pasado detalla modificaciones en el monto inicial con una suba de G. 4.622 millones.

Es decir, el rubro pasajes y viáticos el año pasado se disparó a G. 8.179 millones, un poco de 1,1 millones de dólares.

La ejecución presupuestaria detalla que para el primer semestre se tenía como obligado G. 3.661 millones, lo que representaba el 45%.

Lujos con sello oficial

Otra partida de gastos con aumento es el de servicios de ceremonial y catering, con un 66% de crecimiento entre 2024 y 2026. En el primer año de Santiago Peña estaba previsto para ese rubro un gasto de G. 2.266 millones, para el año pasado subió a G. 5.669 millones y para 2026 el presupuesto es de G. 3.773 millones.

El resumen de gastos al 30 de junio del año pasado revela que en 2025 este ítem también tuvo un aumento de G. 4.327 millones, siendo el nuevo tope G. 9.996 millones. Para el primer semestre del año pasado la ejecución ya era del 42%, es decir, se usaron más de G. 4.242 millones.

Más gastos reservados

El comparativo de PGN revela igualmente que a partir de 2024 (primer año de Santiago Peña) se tiene el aumento del rubro de gastos reservados.

Hasta 2023 este rubro tenía una asignación de G. 2.500 millones, mientras que para 2024 subió a G. 4.000 millones, es decir, G. 1.500 millones más.

Para este año se mantienen los G. 4.000 millones.

Se creó una propia unidad de transporte

El comparativo de Presupuestos Generales de la Nación (PGN) de los últimos tres años revela que el Gobierno de Santiago Peña introdujo un nuevo gasto, con la creación de una nueva dependencia en el organigrama del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Se trata del Transporte Aéreo Presidencial, dependiente de la Primera Brigada Aérea del Comando de la Fuerza Aérea.

En la documentación de 2024 esta dependencia no existía al menos en los papeles. En 2025 y 2026 ya aparecen como parte del presupuesto del MDN.

En 2025, cuando se crea la unidad de Transporte Aéreo Presidencial, su presupuesto total era de G. 31.472 millones, de los cuales para el rubro de pasajes y viáticos se estimó más de G. 1.061 millones, mientras que para combustibles y lubricantes, más de G. 3.639 millones.

Para este año el Transporte Aéreo Presidencial tuvo una leve disminución en su presupuesto global, con G. 30.765 millones. Sin embargo, en las partidas presupuestarias de pasajes y viáticos, como también de combustibles y lubricantes, se registran incrementos. En el primer ítem la cifra trepó a G. 1.291 millones, mientras que el segundo subió a G. 3.897 millones.

El Gabinete Civil de la Presidencia de la República igualmente consigna en su presupuesto el rubro de combustibles. En 2024, la cifra era de G. 2.950 millones, mientras que para 2025 subió a G. 3.172 millones. No obstante, la ejecución de gastos del año pasado muestra cero uso de ese rubro en el primer semestre. Coincide con la creación del Transporte Aéreo Presidencial.

Para este año el Gabinete Civil presupuestó combustibles por G. 1.015 millones, un 66% menos que 2024.