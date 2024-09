Repudian postura del arzobispo de Asunción

Cree que además expanden un pensamiento que considera poco grave que un hombre te ponga las manos encima, aunque le digas que no. Seguidamente se preguntó: “¿Cómo se atreven? ¿Quién les da la autoridad para decir que es ‘leve’ que un baboso te toque los senos si vos no querés?”. Criticó a la Conferencia Episcopal Paraguaya porque con esta posición, muestra a las claras su carácter de mafia machista que no duda en seguir propiciando la subordinación y el sometimiento de las mujeres.

La abogada Elba Núñez, de la coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) Paraguay, manifestó que el arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, en sus declaraciones con relación al acoso sexual de la que fue víctima la joven Alexandra Torres (20) por parte del expárroco de Limpio, Pbro. Silvestre Olmedo, promueve la impunidad para la jerarquía eclesial.

“Si el código penal vigente prevé en su artículo 165, que el acoso sexual será sancionado con pena de tres a cinco años y que si se hiciere prevaleciéndose de la superioridad originada por cualquier relación, como en este caso, se impondrá además una multa de cien a doscientos días”, precisa.

El Movimiento Apostólico de Schoenstatt lamenta y rechaza cualquier gesto, palabra o acto que atente contra la dignidad de la mujer. Indica que el caso denunciado por la joven Alexandra Torres no puede ser minimizado.