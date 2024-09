De cada diez denuncias por abuso sexual, nueve quedan en impunidad

La Fundación Protegéme fue creada en febrero del 2013, con el fin de prestar asistencia legal, piscológica y espiritual a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. La docente Nora González, su directora, explica que paralelamente, realizan charlas y actividades varias con el fin de concienciación del problema.

González explicó que de acuerdo con los datos que manejan, el 90% de los abusos ocurre en el hogar.

Asimismo, hay pesquisas que revelan que de 95 casos, sólo 1 se denuncia. Otro dato terrible: de cada 10 denuncias, 9 terminan en la más absoluta impunidad.

“Las dificultades para llevar adelante los juicios de esta naturaleza son en primer lugar la falta de denuncias de los responsables, el costo del proceso judicial que requiere de abogados y trámites que van en promedio a más de un año y en algunos casos la desestimación o falta de acusación de los órganos fiscales; en otros casos hasta asociados a hechos de presumible corrupción judicial”, explicó.

De su creación a la fecha, la Fundación ha atendido una treintena de casos.

“Los casos asistidos en número no son elevados debido al gran hermetismo que existe hacia este delito, y por la complejidad del tratamiento de los casos que conllevan tanto los procesos judiciales, como la asistencia emocional y psicológica. Las víctimas y sus familias sienten vergüenza por lo sucedido, lo que hace que no busquen ayuda, por temor a ser expuestos. Actualmente estamos atendiendo un total aproximado de 30 familias, pero no podemos satisfacer todas las demandas debido al creciente aumento de casos”, explicó.

Las personas interesadas en contactar con la Fundación pueden llamar al 0992 344069; enviar un correo a protegeme.py@gmail.com o contactar a través de la red social Facebook, en la página que lleva su nombre.

Cambios que deben alertar

El niño que sufre abuso no siempre lo denuncia por temor o amenaza, pero hay cambios en su conducta que deben servir de alerta. Cambios de humor muy pronunciados, pérdida del entusiasmo, rechazo al contacto físico, llanto excesivo, pérdida del apetito, retrocesos en el comportamiento como orinar nuevamente en la cama o chuparse el dedo, lenguaje grosero o sexualizado, agresividad o aislamiento, son algunos de ellos.

Fuente: Protegeme