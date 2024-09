Jonathan Fabbro dice que quiere ser extraditado a la Argentina

Al principio de la entrevista Jonathan Fabbro dejó en claro: “Mi cabeza está en paz”, haciendo alusión de qué está tranquilo y con la conciencia tranquila de los cargos de abuso sexual en menores que pesan sobre él en la justicia argentina.

El jugador de fútbol dijo que espera ser extraditado pronto a la Argentina, para declarar ante la justicia y demostrar su inocencia, sin entrar en muchos detalles sobre el caso en el que se lo síndica como la persona que presuntamente abusó sexualmente su propia sobrina.

Cuando se le consultó por qué no se presentó al salir la orden de captura en su contra en abril pasado y solo se sometió a la justicia en diciembre cuando fue detenido en un hotel, el atleta explicó que responsabilizó a su abogado de ese entonces, quien no le puso al tanto de su situación legal y de qué tenía que hacer en relación al caso de abuso al que se lo vinculaba.

“Mi abogado anterior nunca me comunicó nada de presentarme a declarar, sabiendo que yo podía ir cuando él quisiera. Yo confié mucho en cada palabra que él me decía y jamás me comunicó para ir a declarar; nunca estuve ajeno de presentarme ante la justicia y poder demostrar mi inocencia”, aseveró.

Sobre su captura, dijo que su nuevo abogado acordó con las autoridades policiales su entrega en forma voluntaria, pero los agentes al saber dónde estaba se adelantaron y lo detuvieron en la ciudad de Puebla.

De sus días en la cárcel Fabbro dijo que los pasa en forma tranquila, duerme bien, pese a no estar con su familia.

Luego se refirió al club “Lobos BUAP”, que al salir a luz la situación por la que estaba atravesando le rescindió el contrato, refirió que no pudo entender eso, pero que ya ocurrió.

Finalmente, tuvo un espacio para referirse a su novia Larissa Riquelme, de quien dijo que está a su lado y no lo abandonó en el momento más difícil de su vida.

“Ella es mi pilar, es una persona que amo con todo mi corazón y me conoce muy bien, por eso nunca dudó de mí y sigue a mi lado. Trata de consentirme cada vez que hay permiso para visitas, me alienta para no decaer”, señaló.