Niña de 15 años abusada y embarazada

La funcionaria de la municipalidad local, Liz Silvero, encargada de la Codeni, explicó que actualmente la niña tiene 15 años, quien relató que está embarazada de 6 meses y que fue producto de la sistemática violación que sufrió de parte de su propio padre.

La funcionaria explicó que la municipalidad está corriendo con los gastos de atención de la niña, se encuentra en un hogar actualmente y que se están realizando todos los controles para que la criatura nazca sin complicaciones.

En otro orden, Liz Silvero explicó que el padre ya se encuentra procesado.

Ya hay orden de captura contra él, pero se encuentra prófugo.

Hay sospecha, según lo relatado por los vecinos de la compañía de donde proviene la víctima, de que la madre estaría en conocimiento de dónde se esconde el depravado sexual.

Aparentemente la madre de la niña, de este modo, sería cómplice del abuso del que fue víctima su hija y estaría callando muchas cosas con respecto al acusado.

El caso se encuentra a cargo del fiscal Erico Ávalos. Se presume que el autor debe estar oculto en las cercanías porque no cuenta con cédula de identidad para desplazarse. Por esta misma situación es que sus hijos, que son siete, no están reconocidos y tienen el apellido de la madre. Nuestra entrevistada explicó que la mamá de la niña embarazada tiene dos hijos mayores (quienes no son hijos del padre abusador) y estos fueron quienes denunciaron el hecho a la justicia y la Codeni que rescató a la víctima.

De los siete hijos que tiene la mujer con su pareja, se encuentran dos niñas más, una de 4 y otra de 10 años.